¿Qué hacer ante una emergencia atmosférica como la de Zapopan?

Un incendio activo entre Technology Park y la Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan encendió las alertas ambientales y obligó a las autoridades a tomar medidas para proteger a la población.

Actualmente elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan trabajan intensamente para controlar el siniestro. Como consecuencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó una emergencia atmosférica en varios puntos del municipio, debido a los altos niveles de contaminación que representan un riesgo para la salud.

Para entender mejor: Activan emergencia atmosférica en Zapopan por mala calidad del aire

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Jalisco anunció la suspensión de clases en diversas zonas, entre ellas: El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro y La Tuzanía.

En lo que respecta a los planteles donde ya había actividades en curso, se instruyó resguardar a las y los estudiantes dentro de las instalaciones y suspender cualquier actividad al aire libre.

¿Qué hacer frente a una emergencia atmosférica?

Pero, ¿qué hacer frente a una emergencia atmosférica? de acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Zapopan se recomienda evitar cualquier tipo de quema, reducir al mínimo las actividades en exteriores y permanecer en espacios cerrados, manteniendo puertas y ventanas cerradas para limitar la exposición al aire contaminado.

También se pide especial atención a personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, quienes deben acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar molestias.

ESPECIAL/ Protección Civil y Bomberos Zapopan

La emergencia atmosférica se activa como una medida inmediata ante la presencia de contaminantes en niveles elevados, con el objetivo de reducir riesgos a la población. En caso de cualquier situación de riesgo, se recuerda que el número de emergencias 911 está disponible.

Para mantenerse informado sobre la calidad del aire en tiempo real, las autoridades recomiendan consultar el sitio oficial: aire.jalisco.gob.mx.

Cabe mencionar que, desde la tarde de ayer martes 28 de abril fue cuando comenzó el fuerte incendio en el vertedero en la zona de la Venta del Astillero a un costado de la carretera a Nogales y el Technology Park.

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