Top 7 de playas en Jalisco perfectas para llevar a pasear a los perros

En Jalisco, la planificación de un viaje a las playas no implica el difícil momento de dejar a los perros en casa o encargados con alguien más. La tendencia de viajes inclusivos ha crecido en los últimos años, y con ella, la búsqueda de espacios adecuados para toda la familia.

Actualmente, la mayoría de las playas que permiten el acceso con perros en la Entidad se concentran en dos regiones principales: la zona de Puerto Vallarta y la Costalegre.

No obstante, para conservar estos espacios abiertos al público canino, es indispensable que los dueños mantengan a sus mascotas bajo control en todo momento. Asimismo, la recolección inmediata de sus desechos resulta esencial para garantizar una convivencia adecuada.

Top 7 de playas perfectas para llevar a tus mascostas

La oferta en el norte y sur de la costa de Jalisco combina comodidad y excelentes servicios. Las mejores son:

Playa Camarones destaca como una de las alternativas más populares y tranquilas cerca del centro de la ciudad. Este lugar ofrece un espacio amplio, ideal para que los perros corran libremente. El ambiente en esta zona suele ser muy relajado, perfecto para una tarde de esparcimiento sin preocupaciones. Por otro lado, la Playa Olas Altas , ubicada en la famosa Zona Romántica, resulta ideal para un paseo matutino. Su ubicación la convierte en un punto de encuentro favorito para locales y turistas. Hacia el sur se encuentra Playa Palmares , un destino que ostenta la prestigiosa certificación Blue Flag. Este galardón internacional garantiza que el lugar es muy limpio y seguro para todos. Aunque se permite el paso de animales, es vital ser extremadamente responsable con la limpieza. Solo así se podrá mantener el estatus de calidad y conservación de este importante destino turístico. Finalmente, en esta región destaca Boca de Tomatlán , un pequeño pueblo al sur del municipio. Es una zona muy natural y alejada del bullicio característico de la zona hotelera. En este rincón tradicional, los perros pueden nadar a gusto y disfrutar de un entorno pacífico. La tranquilidad del lugar lo hace perfecto para mascotas que son sensibles al ruido excesivo. Si el objetivo es encontrar destinos más tranquilos y salvajes, el sur del estado es la respuesta. Playa Mayto se presenta como una playa virgen de proporciones enormes y belleza inigualable. Es el sitio perfecto si buscas un lugar donde tu perro pueda correr libremente por kilómetros. Al haber muy poca gente, no se molesta a nadie y la sensación de libertad es total. Otra excelente alternativa es Boca de Iguanas , ampliamente conocida por ser un destino favorito para acampar. El contacto con la naturaleza aquí es directo, constante y muy enriquecedor. El oleaje en esta bahía es muy tranquilo durante la mayor parte del año. Por ello, es muy común ver a familias enteras con sus mascotas disfrutando tanto del área de playa como de la zona de camping. Para cerrar la lista, Punta Pérula ofrece una bahía de aguas sumamente calmas. Su geografía particular hace que el mar en esta zona parezca una alberca gigante. Esta característica la hace ideal si a tu perro le gusta nadar pero le dan miedo las olas fuertes. Es un entorno completamente seguro para los primeros contactos de tu mascota con el mar.

Recomendaciones para un viaje seguro con tus perros a la playa

Visitar estos destinos requiere responsabilidad y una buena preparación previa. Te compartimos una serie de consejos para garantizar una experiencia positiva para todos los asistentes:

Intenta ir temprano por la mañana o al atardecer. Esto ayuda a evitar que la arena caliente queme las almohadillas de sus patas y asegura encontrar menos gente.

Siempre lleva agua potable y un tazón. Es crucial recordar que el agua de mar los deshidrata rápidamente y puede causarles graves problemas estomacales.

Aunque sean playas tranquilas, mantén la correa a mano en todo momento. Es una medida preventiva estrictamente necesaria por si hay otros perros o niños cerca.

El turismo pet-friendly requiere el compromiso activo de todos los viajeros. Respetar estas normas básicas de convivencia asegura que las puertas de estos paraísos sigan abiertas.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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