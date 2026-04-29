Top 7 de playas en Jalisco perfectas para llevar a pasear a los perros

En Jalisco, la planificación de un viaje a las playas no implica el difícil momento de dejar a los perros en casa o encargados con alguien más. La tendencia de viajes inclusivos ha crecido en los últimos años, y con ella, la búsqueda de espacios adecuados para toda la familia.Actualmente, la mayoría de las playas que permiten el acceso con perros en la Entidad se concentran en dos regiones principales: la zona de Puerto Vallarta y la Costalegre.No obstante, para conservar estos espacios abiertos al público canino, es indispensable que los dueños mantengan a sus mascotas bajo control en todo momento. Asimismo, la recolección inmediata de sus desechos resulta esencial para garantizar una convivencia adecuada.La oferta en el norte y sur de la costa de Jalisco combina comodidad y excelentes servicios. Las mejores son:Visitar estos destinos requiere responsabilidad y una buena preparación previa. Te compartimos una serie de consejos para garantizar una experiencia positiva para todos los asistentes:El turismo pet-friendly requiere el compromiso activo de todos los viajeros. Respetar estas normas básicas de convivencia asegura que las puertas de estos paraísos sigan abiertas.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF