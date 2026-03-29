La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco ha confirmado una excelente noticia para todos los automovilistas: se amplía de manera oficial la fecha límite para realizar el trámite gratuito de sustitución de placas vehiculares. Esta decisión representa una oportunidad para miles de ciudadanos que aún no han podido regularizar la situación legal y administrativa de sus automóviles.

Esta medida estratégica busca apoyar de forma directa la economía de las familias jaliscienses, además de evitar la saturación operativa en las distintas oficinas recaudadoras de la entidad. Al otorgar este respiro financiero y de tiempo, las autoridades estatales esperan que el padrón vehicular se actualice de manera ordenada, eficiente y sin contratiempos para los contribuyentes rezagados.

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¿Cuál es la fecha límite para el cambio de placas en Jalisco?

De acuerdo con la información oficial emitida por el Servicio Estatal Tributario, la nueva fecha límite para aprovechar este beneficio será el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Esto significa que los ciudadanos cuentan con dos meses adicionales para cumplir con esta obligación fiscal sin tener que desembolsar dinero extra por la expedición de las nuevas láminas.

Sin embargo, es fundamental recordar que este beneficio no es universal, sino que aplica de manera exclusiva para las y los propietarios de vehículos que realizaron el pago de su refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año. Quienes cumplieron en tiempo y forma con dicha contribución son los únicos acreedores a la gratuidad de este trámite estatal.

Por el contrario, aquellos conductores que no cumplan con este requisito indispensable o que dejen pasar la nueva fecha límite establecida deberán asumir un costo económico que ronda los cuatro mil pesos. Dicha cantidad incluye tanto la expedición física de los nuevos metales como las respectivas actualizaciones administrativas dentro del Padrón Vehicular del Estado de Jalisco.

Documentos necesarios para el cambio de placas en Jalisco durante la prórroga

Para llevar a cabo este procedimiento de manera exitosa, ágil y sin ningún tipo de contratiempo, las autoridades hacendarias han establecido una lista clara y estricta de la documentación que cada contribuyente debe presentar. Es imperativo reunir todos los papeles solicitados antes de acudir a las oficinas, ya que la falta de alguno podría impedir la culminación del canje.

Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado.

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Adiós a las citas: agilizan el cambio de placas en Jalisco por prórroga

Una de las facilidades que se han implementado en esta nueva etapa de extensión del programa es que ya no será necesario agendar una cita previa. Anteriormente, los usuarios debían ingresar al portal de internet de generación de citas para apartar un lugar, lo que en ocasiones generaba demoras.

A partir de ahora, las y los contribuyentes pueden acudir de manera directa y espontánea a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales que se encuentran distribuidas en el territorio jalisciense.

El horario de atención al público en estas oficinas gubernamentales se mantiene operando de manera habitual, abriendo sus puertas de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.

Para concluir, la Secretaría de la Hacienda Pública reitera el llamado urgente a la población para no dejar este trámite hasta los últimos días del mes de mayo. La anticipación es la clave principal para evitar las largas filas, asegurar que el proceso siga siendo totalmente gratuito y circular por las calles de la ciudad con la tranquilidad de estar en regla.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

