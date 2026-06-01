¿Qué días LLOVERÁ en Guadalajara? Este es el PRONÓSTICO la primera semana de junio 2026

Tras semanas bajo el yugo de una intensa ola de calor, la primera semana de junio marcará el inicio oficial de la transición hacia la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los habitantes de la Perla Tapatía deben preparar el paraguas, ya que la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico activarán las precipitaciones en la región de forma inminente.

Este cambio atmosférico ocurrirá de manera paulatina durante los primeros días del mes, consolidando tormentas eléctricas por la tarde y noche. Las autoridades de Protección Civil del Estado de Jalisco recomiendan a la población limpiar azoteas y asegurar estructuras, ya que las primeras lluvias suelen venir acompañadas de rachas de viento fuertes.

El calendario de la lluvia: qué días debes sacar el paraguas en la Perla Tapatía

El análisis detallado de Meteored para esta primera semana de junio revela cómo se comportará el cielo tapatío día tras día. Las jornadas del lunes y martes funcionarán como una transición, mostrando cielos de parcial a mayormente nublados durante la tarde, con probabilidades de lluvia que apenas rozan el 20% . El ambiente continuará caluroso, con temperaturas máximas que rondarán los 35°C.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente a partir del miércoles. Los modelos matemáticos de predicción indican un aumento del 50% en la probabilidad de chubascos aislados al final del día. La verdadera actividad de tormentas severas se concentrará durante el jueves y el viernes.

Para estos días, la probabilidad de lluvia supera el 75%, proyectando tormentas eléctricas concentradas entre las 18:00 y las 22:00 horas , el horario crítico para el regreso a casa de miles de automovilistas. El fin de semana mantendrá un perfil húmedo, con lluvias ligeras dispersas durante las madrugadas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El impacto en el termómetro: ¿cuántos grados bajará la temperatura?

La llegada de las nubes y las precipitaciones traerá consigo el alivio más esperado por los tapatíos: el descenso de las temperaturas. La combinación de aire húmedo y suelo mojado romperá la racha de tardes sofocantes que caracterizó al cierre de la primavera.

Mientras que en semanas previas el termómetro superaba con facilidad los 38°C a la sombra, esta primera semana de junio registrará máximas que oscilarán entre los 31°C y 33°C. Aunque la sensación de bochorno o humedad relativa aumentará la incomodidad térmica durante el mediodía, las mañanas y noches se tornarán notablemente más frescas, descendiendo hasta los 17°C, ofreciendo un respiro necesario para el consumo de energía eléctrica derivado del uso de aire acondicionado y ventiladores.

¿Por qué la primera semana de junio cambia el panorama en Jalisco?

La atmósfera responde a ciclos térmicos y geográficos muy claros. La razón por la que Guadalajara experimenta este cambio radical precisamente en esta fecha obedece al fin de la temporada de sistemas de alta presión (anticiclones) que bloquearon la entrada de frentes fríos y humedad durante la primavera. Este fenómeno de bloqueo mantuvo el aire caliente atrapado sobre el occidente del país, generando las recientes olas de calor.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Históricamente, el mes de junio representa el banderazo de salida para el temporal en el estado de Jalisco . Eventos previos demuestran que las corrientes de chorro y la formación de las primeras ondas tropicales en el Atlántico y el Pacífico empujan la humedad hacia el interior del territorio nacional.

Científicamente, este proceso se conoce como el inicio del Monzón de Norteamérica, un cambio en los patrones de viento globales que arrastra aire húmedo del océano hacia la tierra caliente, provocando la condensación y las subsecuentes tormentas eléctricas. En años pasados, como en los registros históricos de 2018 y 2021, la primera semana de junio también marcó el fin de las sequías estacionales severas en la región de los valles centrales de Jalisco.

¿Cómo afectará el fenómeno de El Niño o La Niña a las lluvias de junio en Jalisco?

La transición hacia el fenómeno de La Niña durante este periodo suele asociarse con un incremento en la actividad de ciclones tropicales en el Océano Atlántico y condiciones variables en el Pacífico . Para Jalisco, esto se traduce en un inicio de temporada de lluvias dentro de los parámetros normales, pero con potencial de tormentas más intensas hacia el final del verano.

JM