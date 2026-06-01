Tlaquepaque descarta socavón en Plan de Oriente; se trata de obra pluvial en proceso, señala

Es una boca de tormenta que se encuentra en proceso de construcción y que fue confundida por un socavón. Fue la información que dio a conocer esta tarde el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque luego del hoyanco que se reportó la mañana de este lunes en el cruce de las calles Matamoros y Emiliano Zapata, en la colonia Plan de Oriente.

Autoridades descartan socavón

Protección Civil y Bomberos del municipio indicó que, tras una revisión técnica más detalla, se determinó que el aparente socavón es en realidad la construcción de infraestructura pluvial. "Derivado de la lluvia registrada de manera repentina durante la tarde – noche (del domingo 31 de mayo), el agua comenzó a fluir hacia la excavación de la obra, generando una apariencia que inicialmente pudo confundirse con un socavón", compartió el Ayuntamiento en un comunicado.

Personal de Protección Civil acordonó la zona para proteger a peatones y automovilistas, señaló el Gobierno municipal. Los responsables de la obra trabajan en el lugar para concluir la construcción de la obra pluvial y restablecer la circulación.

Luego de que el hoyanco fuera reportado a las autoridades, esta mañana personal de Protección Civil acudió al punto para realizar una inspección. En primera instancia, detectaron que la oquedad tenía aproximadamente cuatro metros de largo, cinco de ancho y cuatro metros de profundidad.

El caso fue turnado al área de Gestión Integral de Riesgos de la corporación municipal. Tras la valoración realizada, se determinó que no se formó un socavón en el cruce de las calles referidas, sino que se trata de la construcción de una boca de tormenta.

"El Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque mantiene el monitoreo permanente de las afectaciones derivadas de las lluvias y refrenda su compromiso de actuar oportunamente para salvaguardar la seguridad de la población", concluye el comunicado del Ayuntamiento.

NG