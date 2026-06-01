Conagua confirma inicio de Temporada de Lluvias: conoce cuánto dura y los estados más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó el arranque oficial de un fuerte temporal de precipitaciones en el país . Conoce qué regiones registrarán el mayor impacto, las alertas por tormentas eléctricas y la fecha estimada en que concluirá la temporada de lluvias en México.

El mapa del agua: Estados con mayor peligro de inundación

Las autoridades meteorológicas mexicanas informaron que este lunes arranca un sistema pluvial de gran alcance que afectará de forma directa al sur, sureste y la península de Yucatán .

El flujo de humedad provocará tormentas de distintas intensidades a lo largo del territorio, por lo que es necesario extremar precauciones. Las zonas que registrarán lluvias intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros (mm), se localizan en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm.

El temporal abarcará estados del occidente y centro como Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Colima, Guerrero y el Estado de México, donde habrá lluvias fuertes.

A este escenario se suman Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y la Ciudad de México con intervalos de chubascos.

Ciclones en el Atlántico: El pronóstico para este año

A la par del temporal en tierra, este primer día de junio marca el inicio de la actividad ciclónica en la cuenca del océano Atlántico, el golfo de México y el mar Caribe .

Los expertos del organismo climático proyectan un año de alta actividad en esta región del país. El pronóstico oficial contempla el desarrollo de entre 11 y 15 ciclones tropicales para esta cuenca marina. Los nombres asignados para los fenómenos de esta temporada iniciarán con "Arthur" y cerrarán la lista con el sistema "Wilfred".

Las autoridades vigilan de cerca estos sistemas, ya que su evolución e inestabilidad atmosférica dictarán la fuerza de las precipitaciones en los siguientes meses.

¿Cuánto durará el temporal en el territorio nacional?

Una de las preguntas recurrentes de la población es saber la fecha exacta en la que el cielo dará una tregua. Hasta la fecha, las instituciones oficiales de este año no han revelado el día exacto del cierre de la temporada. Sin embargo, los registros climáticos previos sirven como la guía más certera para calcular la duración del fenómeno.

Durante el ciclo anterior, las precipitaciones y tormentas en la República Mexicana finalizaron hacia el cierre de noviembre. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del organismo meteorológico, señaló en su momento que el 30 de noviembre es el límite establecido. Por esta razón, dicho día se mantiene como el referente técnico para calcular el fin del periodo de riesgo en el país.

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FF