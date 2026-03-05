Morena celebra freno al tarifazo y tarjetazo

La dirigencia de Morena en Jalisco resaltó que la presión de colectivos, estudiantes, personas usuarias del transporte público y de una ciudadanía organizada fue lo que pudo frenar el tarifazo de 14 pesos al transporte público, así como al intento de condicionar el subsidio mediante la llamada "Tarjeta Única".

Esto sucedió tras que el gobernador de Jalisco anunciara que la tarifa del transporte público a partir del 1 de abril será de 11 pesos y no de 14 y que se podrá pagar con cualquier método de pago, no solo con la tarjeta única Jalisco.

El partido guinda en Jalisco acusó que se frenaron dichas "medidas abusivas que Movimiento Ciudadano y el gobernador pretendían imponer a las y los jaliscienses", se informó en un comunicado.

Morena Jalisco aseguró que el avance "pertenece al pueblo que alzó la voz, a quienes marcharon, se organizaron, presentaron amparos y defendieron el derecho a la movilidad" y reconocieron a los colectivos, estudiantes, a las organizaciones sociales y a todas las personas que participaron.

Sin embargo, señalan que "la lucha continúa", al mencionar que persisten problemas graves en el modelo de transporte en Jalisco y acusan el intento de obligar a las personas a utilizar esquemas financieros privados y el riesgo de seguir cobrando el "redondeo" en el cambio, especialmente cuando se paga con monedas de 5 o 2 pesos; las de mayor circulación muestran que el sistema sigue diseñado para beneficiar intereses privados y no a las personas usuarias.

Informan que el próximo lunes entregarán en Palacio de Gobierno su Plan Alternativo de Movilidad; impulsarán recursos jurídicos para detener cualquier intento de tarifazo; exigen investigar la asignación del contrato con Broxel y cualquier irregularidad en el sistema de pago; se vigilará que a las personas usuarias se les entregue su cambio completo, así como impulsar un modelo donde la tarifa pueda reducirse hasta 5 pesos.

También proponen estatizar el sistema de transporte público, para que la movilidad deje de ser un negocio y se garantice como un derecho.

