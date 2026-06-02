Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que una ola de gran tamaño impactara el malecón de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta el pasado lunes, lo que generó sorpresa entre las y los turistas que se encontraban en la zona.

A través de redes sociales se viralizó el video del incidente que ocurrió cuando visitantes permanecían sobre el malecón y fueron alcanzados por el fuerte oleaje; la fuerza del agua derribó a varias personas, mientras otras intentaban ponerse a salvo en medio de escenas de pánico y llamados de auxilio.

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Tras el percance, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después, elementos de Protección Civil de La Huerta y Villa Purificación acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Ola gigante sorprende a turista en Punta Pérula

Dichos video muestra el momento en que la ola golpea el malecón y provoca la movilización de hombres, mujeres y menores que corren para alejarse del área de riesgo, mientras otras personas piden ayuda para quienes fueron alcanzados por el agua.

Ante lo ocurrido, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población y a los visitantes a respetar los señalamientos preventivos instalados en las zonas costeras, especialmente durante periodos de fuerte oleaje o condiciones marítimas adversas.

El incidente también reavivó las recomendaciones de extremar precauciones en playas y malecones del litoral jalisciense para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de turistas y habitantes.

Al menos ocho lesionados por ola gigante que azotó en el malecón de Punta Pérula

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