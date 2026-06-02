Con una agenda integrada por actividades culturales, deportivas, artísticas y comunitarias, el Gobierno de Guadalajara conmemorará el Mes del Orgullo con el propósito de promover la inclusión y prevenir la discriminación.

La coordinadora general de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio González, informó que el programa busca generar espacios de diálogo, convivencia y sensibilización, además de fortalecer las acciones municipales encaminadas a erradicar prácticas discriminatorias.

Como parte de la estrategia, el Ayuntamiento lanzará la campaña permanente “Guadalajara Diversa”, que incluirá materiales informativos, recomendaciones para prevenir la discriminación en espacios públicos y orientación sobre los mecanismos de denuncia. La iniciativa también contempla la participación de comercios y dependencias municipales para impulsar una cultura de respeto e inclusión.

Por su parte, la directora de Diversidad, Alba Rojas, destacó que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para refrendar el compromiso de Guadalajara con la diversidad, el respeto y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Añadió que las actividades se distribuirán en distintos puntos de la ciudad para alcanzar a las diversas comunidades que integran la metrópoli.

Actividades culturales por el Mes del Orgullo en Guadalajara

Puedes consultar la agenda cultural en las siguientes imágenes.

Las actividades iniciaron desde el pasado 1 de junio con la iluminación de monumentos y edificios públicos, además entre las actividades próximas habrá dos principales movilizaciones del orgullo previstas durante el 6 y 13 de junio.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

También se realizarán pruebas gratuitas para la detección de infecciones de transmisión sexual, conversatorios, una rodada ciclistael viernes 19 de junio, activaciones artísticas, torneos deportivos, encuentros comunitarios y recorridos temáticos.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

La Dirección de Cultura anunció la realización de alrededor de 30 eventos durante el mes, entre ellos presentaciones escénicas, talleres, conferencias, encuentros literarios, proyecciones cinematográficas y exposiciones. Más de 30 colectivos y artistas independientes participarán en la programación, que incluye actividades como una masterclass para creadores culturales, un Kiki Ball, charlas en museos y una muestra artística sobre una familia trans en el Centro Cultural Colomos.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

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