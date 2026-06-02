Con una agenda integrada por actividades culturales, deportivas, artísticas y comunitarias, el Gobierno de Guadalajara conmemorará el Mes del Orgullo con el propósito de promover la inclusión y prevenir la discriminación.La coordinadora general de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio González, informó que el programa busca generar espacios de diálogo, convivencia y sensibilización, además de fortalecer las acciones municipales encaminadas a erradicar prácticas discriminatorias.Como parte de la estrategia, el Ayuntamiento lanzará la campaña permanente “Guadalajara Diversa”, que incluirá materiales informativos, recomendaciones para prevenir la discriminación en espacios públicos y orientación sobre los mecanismos de denuncia. La iniciativa también contempla la participación de comercios y dependencias municipales para impulsar una cultura de respeto e inclusión.Por su parte, la directora de Diversidad, Alba Rojas, destacó que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para refrendar el compromiso de Guadalajara con la diversidad, el respeto y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Añadió que las actividades se distribuirán en distintos puntos de la ciudad para alcanzar a las diversas comunidades que integran la metrópoli.Puedes consultar la agenda cultural en las siguientes imágenes.Las actividades iniciaron desde el pasado 1 de junio con la iluminación de monumentos y edificios públicos, además entre las actividades próximas habrá dos principales movilizaciones del orgullo previstas durante el 6 y 13 de junio.También se realizarán pruebas gratuitas para la detección de infecciones de transmisión sexual, conversatorios, una rodada ciclistael viernes 19 de junio, activaciones artísticas, torneos deportivos, encuentros comunitarios y recorridos temáticos.La Dirección de Cultura anunció la realización de alrededor de 30 eventos durante el mes, entre ellos presentaciones escénicas, talleres, conferencias, encuentros literarios, proyecciones cinematográficas y exposiciones. Más de 30 colectivos y artistas independientes participarán en la programación, que incluye actividades como una masterclass para creadores culturales, un Kiki Ball, charlas en museos y una muestra artística sobre una familia trans en el Centro Cultural Colomos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *NA