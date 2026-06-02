La mayoría de los vehículos que ingresan a los depósitos vehiculares del estado, también conocidos como corralones, son las motocicletas, aseguró Jonadab Martínez, director general de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración. El funcionario advierte que pueden tener un problema de saturación en depósitos vehiculares al final del año por la cantidad de motos que están ingresando a los corralones.

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De 100 vehículos que ingresan diariamente, 80 son motos

"En este momento, de 100 vehículos que ingresan todos los días a los depósitos, 80 son motos. Hay días en que la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Vial, hace operativos de motos y, por día, nos llegan 200 motos. Es un colapso para nosotros como depósitos vehiculares. Entre 100 y 150 diariamente".

Otro problema que tienen es la falta de recuperación de las motocicletas por parte de sus dueños, al señalar que muchos de ellos prefieren dejarlas en los corralones debido a que no pueden acreditar la propiedad de los automotores.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ e

“De 10 que ingresan, 1 se recupera porque el primer requisito legal en cualquier cosa que hacemos es acreditar la propiedad y muchas motocicletas circulan sin que el propietario pueda acreditar la propiedad porque debe un crédito”; “la financiera no les pide un documento de que es su propiedad, muchas motocicletas ni siquiera están empadronadas; el poseedor dio dos, tres abonos y dice”: “No, debo más de grúa que de la moto; mejor ahí la dejo”.

Hay un problema con la capacidad de motocicletas

Por lo tanto, reconoce que hay un problema "con la capacidad de motocicletas", incluso por la chatarrización, al explicar que son poco funcionales para recuperar metal en estos vehículos.

Por lo tanto, desde la Secretaría de Administración y el gobierno estatal piden a la población cumplir con la reglamentación y documentación correcta y estándares de seguridad como el uso del casco de seguridad al momento de circular con el fin de evitar problemas y se asegura la moto.

Por lo pronto, cifras de la Secretaría de Hacienda del Estado documentan que en Jalisco hay más de un millón de motocicletas circulando.

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