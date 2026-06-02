Claudia Murguía asume como presidenta de Patronato de Centros de Integración Juvenil

La diputada local del PAN, Claudia Murguía, asumió como nueva presidenta del Patronato de Centros de Integración Juvenil (CIJ), institución dedicada a la prevención, tratamiento, rehabilitación, investigación científica y formación de especialistas en materia de consumo de drogas.

El evento, realizado en Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara, contó con la asistencia de legisladores locales, secretarios de Estado y otras personalidades , quienes acompañaron la toma de protesta de la diputada panista.

Murguía consideró que la batalla más importante que enfrentará Jalisco en los próximos años será contra el consumo de drogas, por lo que destacó la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes para evitar afectaciones a su salud mental.

"Las grandes batallas de Jalisco no van a ser en el futuro por más carreteras o más infraestructura; van a ser contra el enemigo más peligroso que hoy tenemos, que son las drogas y todo lo que emerge alrededor de ellas. Nuestra batalla más grande va a ser por la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de las mujeres; por tratar de eliminar ese mal silencioso que son las adicciones", expresó.

La legisladora advirtió que el consumo de drogas en la sociedad comienza a edades cada vez más tempranas , incluso antes de los 10 años.

Por esta razón, destacó la atención especializada que los Centros de Integración Juvenil brindan a las mujeres, con el objetivo de acompañarlas para "romper esas barreras", reconstruir su futuro, sus comunidades y sus familias, además de evitar que se alejen de sus entornos y de sus hijos.

A esta red se suma la construcción de la Unidad de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil para Mujeres, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga . En este espacio se brindará atención especializada a mujeres y, en los casos que lo requieran, podrán alojarse junto con sus hijos, particularmente aquellas que enfrentan problemas de adicción.

Se estima que este centro pueda estar listo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que concluirá a mediados de julio.

La red de Centros de Integración Juvenil en Jalisco abarca seis centros de prevención y tratamiento ubicados en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Además, cuenta con dos unidades de hospitalización: una en Zapotlán el Grande, destinada a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, y otra en Zapopan.

Otro de los objetivos del patronato es impulsar la construcción de un nuevo centro de atención en el municipio de Chapala.

SV