El aumento de temperatura ya se siente en Guadalajara y, con él, también crecen los incidentes por fauna ponzoñosa. Frente a este escenario, autoridades sanitarias insisten en la necesidad de tomar precauciones y actuar con información.Si bien el periodo más crítico suele concentrarse entre marzo y junio, las condiciones climáticas actuales han extendido el riesgo a lo largo del verano. En este contexto, especies como la araña viuda negra, la violinista y distintos tipos de alacranes tienden a resguardarse en espacios oscuros, frescos y poco ventilados dentro de las viviendas.De acuerdo con especialistas, la mayoría de los casos se presenta durante la tarde y la noche, cuando estos animales tienen mayor actividad. Ante ello, aparece una duda clave para la población: ¿cómo reaccionar y a qué servicios acudir en caso de sufrir una picadura en el Área Metropolitana de Guadalajara?Si ocurre un incidente con estas especies, el tiempo es oro. Las unidades de urgencias de los Servicios Médicos Municipales del AMG cuentan con antídotos específicos para neutralizar el veneno de alacranes y arañas. Este tratamiento debe ser administrado exclusivamente por un médico, quien evaluará la gravedad del caso.Puedes acudir de inmediato a cualquiera de los siguientes puestos de socorro en la ciudad:Visualmente, una picadura puede parecer solo una pequeña marca circular acompañada de hinchazón y un hematoma. Sin embargo, el veneno actúa rápido en el sistema nervioso y puede ser letal si se ignora.Debes buscar atención médica especializada de inmediato si presentas alguno de estos síntomas graves:La regla más importante es la de no automedicarse. Los expertos en salud municipal son enfáticos: aplicar hielo, ajo, cloro, succionar el veneno o usar cualquier otro remedio casero no tiene evidencia científica. De hecho, estas prácticas solo retrasan la atención adecuada y pueden agravar severamente el estado de salud del paciente.La prevención es tu mejor escudo contra los animales ponzoñosos. Sigue estos consejos prácticos para mantener a tu familia segura durante los meses de calor:Recuerda que la Cruz Verde y la Cruz Roja Mexicana están preparadas para actuar. Mantén la calma, intenta identificar al animal si es posible (sin ponerte en riesgo de una segunda picadura) y dirígete al puesto de socorro más cercano. Tu salud y la de los tuyos es lo más importante esta temporada.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF