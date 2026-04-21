El aumento de temperatura ya se siente en Guadalajara y, con él, también crecen los incidentes por fauna ponzoñosa. Frente a este escenario, autoridades sanitarias insisten en la necesidad de tomar precauciones y actuar con información.

Si bien el periodo más crítico suele concentrarse entre marzo y junio, las condiciones climáticas actuales han extendido el riesgo a lo largo del verano. En este contexto, especies como la araña viuda negra, la violinista y distintos tipos de alacranes tienden a resguardarse en espacios oscuros, frescos y poco ventilados dentro de las viviendas.

De acuerdo con especialistas, la mayoría de los casos se presenta durante la tarde y la noche, cuando estos animales tienen mayor actividad. Ante ello, aparece una duda clave para la población: ¿cómo reaccionar y a qué servicios acudir en caso de sufrir una picadura en el Área Metropolitana de Guadalajara?

Unidades médicas en Guadalajara

Si ocurre un incidente con estas especies, el tiempo es oro. Las unidades de urgencias de los Servicios Médicos Municipales del AMG cuentan con antídotos específicos para neutralizar el veneno de alacranes y arañas. Este tratamiento debe ser administrado exclusivamente por un médico, quien evaluará la gravedad del caso.

Puedes acudir de inmediato a cualquiera de los siguientes puestos de socorro en la ciudad:

Cruz Verde Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo: Mariano Bárcenas #997, Col. Alcalde Barranquitas.

Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez: Antonio Tello #215, Col. Medrano.

Cruz Verde Leonardo Oliva: Avenida Cruz del Sur #2592, Col. Jardines de la Cruz.

Cruz Verde Ernesto Arias: Cruce de calles Los Ángeles y Analco, Col. Las Conchas.

Cruz Verde Mario Rivas Souza: Anillo Periférico Norte Manuel M. Morín #430, Col. Jardines de Santa Isabel.

Cruz Roja Mexicana (Delegación Guadalajara): Ubicada en las inmediaciones del Parque Morelos, también está capacitada para atender estas emergencias las 24 horas del día, brindando soporte vital inmediato.

Síntomas de alarma: ¿Cuándo correr a urgencias?

Visualmente, una picadura puede parecer solo una pequeña marca circular acompañada de hinchazón y un hematoma. Sin embargo, el veneno actúa rápido en el sistema nervioso y puede ser letal si se ignora.

Debes buscar atención médica especializada de inmediato si presentas alguno de estos síntomas graves:

Dolor agudo, incremento de la temperatura corporal y enrojecimiento extremo en la zona.

Sensación de taquicardia o dificultad para respirar.

Sudoración fría y salivación excesiva.

Náuseas, vómito o fuertes dolores abdominales.

Alteraciones en el estado de conciencia, desmayos o convulsiones.

La regla más importante es la de no automedicarse. Los expertos en salud municipal son enfáticos: aplicar hielo, ajo, cloro, succionar el veneno o usar cualquier otro remedio casero no tiene evidencia científica. De hecho, estas prácticas solo retrasan la atención adecuada y pueden agravar severamente el estado de salud del paciente.

Consejos para prevenir picaduras en casa

La prevención es tu mejor escudo contra los animales ponzoñosos. Sigue estos consejos prácticos para mantener a tu familia segura durante los meses de calor:

Revisa tu calzado y ropa: Sacude siempre los zapatos y las prendas antes de ponértelos, ya que son los escondites favoritos de los alacranes.

Sacude siempre los zapatos y las prendas antes de ponértelos, ya que son los escondites favoritos de los alacranes. Sella tu hogar: Repara grietas en paredes y pisos. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas para bloquear el paso de insectos y arácnidos.

Repara grietas en paredes y pisos. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas para bloquear el paso de insectos y arácnidos. Limpieza profunda: Evita acumular escombros, madera, ladrillos u hojas secas en el patio. Limpia detrás de los cuadros y debajo de los muebles.

Evita acumular escombros, madera, ladrillos u hojas secas en el patio. Limpia detrás de los cuadros y debajo de los muebles. Fumigación constante: Programa fumigaciones periódicas en tu casa o lugar de trabajo con productos avalados por las autoridades sanitarias.

Programa fumigaciones periódicas en tu casa o lugar de trabajo con productos avalados por las autoridades sanitarias. Cuidado al exterior: Usa guantes gruesos si vas a mover piedras, examinar tuberías, limpiar rejillas o trabajar en el jardín.

Recuerda que la Cruz Verde y la Cruz Roja Mexicana están preparadas para actuar. Mantén la calma, intenta identificar al animal si es posible (sin ponerte en riesgo de una segunda picadura) y dirígete al puesto de socorro más cercano. Tu salud y la de los tuyos es lo más importante esta temporada.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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