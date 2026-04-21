Con el fin de recaudar fondos para remodelar la cancha de cachibol del sistema DIF Guadalajara, utilizada mayoritariamente por adultos mayores, autoridades de Guadalajara y organizadores invitaron a la ciudadanía a inscribirse a la carrera “Corazón a la meta”, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril en las inmediaciones del Centro de la Amistad, en la colonia Lomas de Guevara.

La ruta, de 5.2 kilómetros, comprende las vialidades Eulogio Parra, Rubén Dario, Montevideo y Pablo Casals. El inicio y la meta son las instalaciones del DIF Guadalajara, ubicada en Eulogio Parra 2539. La carrera inicia a las 6:30 horas, por lo que habrá cierres viales a partir de las 6:00 horas. En los próximos días, a través de las redes sociales del Gobierno tapatío, del Consejo Municipal del Deporte (Comude) y DIF se darán a conocer las rutas alternas.

¿Cómo inscribirse a la carrera “Corazón a la meta”?

La coordinadora operativa de “Corazón a la meta”, Tania Sánchez García, detalló que se instalarán puntos de hidratación y acompañamiento a lo largo de la ruta para garantizar la seguridad de los participantes. La carrera tiene un cupo limitado de mil 500 corredores y una recaudación estimada de entre 300 y 350 mil pesos. Para inscribirse a la carrera, se debe acceder al sitio web www.corazonalameta.dif.gob.mx.

Está abierta al público en general a partir de los 15 años, con un donativo de 250 pesos por persona. La coordinadora indicó que no habrá inscripciones el día de la carrera, por lo que invitó a realizar el proceso con anticipación. Los participantes recibirán una playera conmemorativa, número oficial, atención médica y medalla al finalizar. Los kits se entregarán el sábado 25 de abril, en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas en las instalaciones del DIF Guadalajara.

La presidenta del DIF, Gabriela Barragán, agradeció el apoyo de Comude y a los patrocinadores por hacer realidad la carrera. Explicó que la cancha de cachibol es aprovechada por adultos mayores. En total, el organismo atiende alrededor de 75 grupos y una población de dos mil 500 personas de este grupo etario.

Piden sumarse a la iniciativa y a las causas sociales

Invitó a la ciudadanía, instituciones, empresas y escuelas a sumarse a la iniciativa.

“Esta carrera no es sólo un evento deportivo, es una iniciativa a sumar voluntades, a involucrarnos y hacer comunidad desde lo más sencillo [...]. Participar en esta carrera también es una forma de contribuir, de involucrarse y de ser parte activa de una sociedad más solidaria”.

Por su parte, David Prado, director de Comude, mencionó que desde el inicio de la administración de la alcaldesa, Verónica Delgadillo, se apuesta por organizar carreras deportivas con causas sociales. En ese sentido, “Corazón a la meta” comenzó a gestarse a inicios de este año.

“En muchas ocasiones hay mucha gente que quiere participar, que quiere donar, pero le da pena, le da vergüenza, o no sabe cómo o dónde. Entonces, a través del deporte, a través de este serial de carreras, hemos logrado que la gente realmente ponga un granito de arena”, expresó.

El regidor y presidente de la Comisión edilicia de Salud y Deporte en el ayuntamiento de Guadalajara, Gabriel Vázquez Suárez, anotó que desde el Gobierno tapatío se apuesta por el deporte con la rehabilitación de espacios públicos y eventos deportivos.

Reiteró su disposición a continuar generando carreras con causas sociales y a seguir trabajando con DIF y Comude.

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OB