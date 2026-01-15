El día de ayer, elementos del área de Guardavidas de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realizaron un rescate acuático en la Playa Camarones del municipio luego de que un bañista fuese arrastrado por una corriente de retorno y tuviera dificultades para salir.

La persona fue atendida de inmediato por un elemento de Guardavidas presente, el cual asistió con presteza al bañista y le alcanzó dentro del mar una tabla que le permitió apoyarse para lograr guiarlo fuera del oleaje que no le permitía avanzar a tierra firme. Con ello, la persona fue puesta a salvo y se evitaron mayores complicaciones.

La historia de rescate fue compartida a través del perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta a través de un video en el que se aprecian las acciones realizadas por este elemento de Guardavidas de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.

La Coordinación aprovechó la publicación para solicitar a la población atender las recomendaciones de seguridad y respetar las indicaciones de los Guardavidas para disfrutar de las playas de Puerto Vallarta de manera segura. Esto especialmente luego de varios días en los que diversas playas del municipio han sido etiquetadas con banderas rojas, amarillas y moradas, todas ellas advirtiendo cierto nivel de peligro en la zona.

¿Cómo reportar una situación a Guardavidas de Puerto Vallarta?

Los reportes se canalizan a través de la coordinación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la cual atiende servicios de emergencias las 24 horas del día a través del número global 911. De igual forma, se puede comunicar a la organización a través del teléfono 32 2178 8000 o realizar consultas, dudas o aclaraciones a través del correo proteccioncivil@bomberosvallarta.gob.mx, así como a través de sus redes sociales oficiales.

