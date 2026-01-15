Anuncian obras de presupuesto participativo de Zapopan

El Gobierno de Zapopan anunció las obras que serán parte del Presupuesto Participativo 2026. Se trata de un listado de 30 proyectos propuestos por los propios ciudadanos del municipio que acuden a pagar el predial, cuyo destino está determinado por un porcentaje de lo recaudado del impuesto que se obtiene para su ejecución. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, explicó que este ejercicio ha tenido buena respuesta cada que se aplica desde hace varios años. Y destaca que la población solicita espacios públicos para sus comunidades."Hemos tenido una gran respuesta, y lo atribuyo a que hemos tenido un presupuesto cercano, en donde atendemos y resolvemos. En estos ejercicios ya no ponemos votación de calles porque eso nos toca a nosotros, lo que están pidiendo en el Presupuesto Participativo son espacios públicos, con los cuales buscamos reconstruir el tejido social".La cantidad de obras que se ejecutarán del Presupuesto Participativo depende de la cantidad de dinero con el que contará el ayuntamiento tras el pago de los impuestos.Luis Quiroga, director municipal de Participación Ciudadana del municipio zapopano, resaltó que se involucran a los menores de edad en la participación."Hemos involucrado tanto a infancias como juventudes y de alguna manera lo que buscamos es hacer un presupuesto participativo más integral y de alguna manera más incluyente para que todos puedan participar. Cuando se meten a puntos a zapopan.gob.mx se paga el predial, se habilita una ventana emergente y automáticamente con los datos que vienen pueden votar por 3 obras".Las siguientes obras son las que participan:1. Mirador Escondido, espacio público.2. Auditorio, parque lineal.3. Vista Hermosa, área verde.4. Pedregal de Milpillas, área de usos múltiples5. Milpillas Mesa de San Juan, espacio deportivo.6. Ampliación Santa Lucía, parque.7. Colinas de la Primavera, rehabilitación integral.8. El Tizate, espacio comunitario.9. Lomas de la Primavera II, espacio público.10. Praderas de San Antonio, área verde.11. Arcos de Zapopan II, tercer etapa parque lineal.12. Indígena de San Juan de Ocotán, plaza principal.13. La Primavera, centro comunitario.14. Ciudad Granja, rehabilitación urbana.15. Linda Vista, parque comunitario.16. Mirador de San Isidro, parque.17. Misión del Bosque, parque.18. Hacienda del valle, parque.19. Lomas de San Gonzalo, unidad deportiva.20. Villas de Nuevo México, parque.21. El Vigía, rehabilitación urbana.22. Lomas del Batán, parque lineal.23. Conjunto Laureles, centro integral vecinal.24. Loma Bonita, parque lineal.25. Residencial Arboledas, parque Aurora Boreal.26. Gustavo Díaz Ordaz, parque.27. El garabato, espacio público.28. La Agrícola, parque El Nido.29. El Briseño I, rehabilitación urbana.30. Jardines de San Gonzalo, espacio público.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB