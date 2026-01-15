Belinda dice adiós a México, al menos por una temporada; esta es la razón

La actriz y cantante mexicana Belinda regresará a su país natal y lo anunció a través de una "historia" compartida en su perfil de Instagram. En la imagen que subió la cantante se muestra una bolsa Chanel con un Labubu con una "coca" puesta sobre una especie de mesa de un avión. La foto fue acompañada por el siguiente mensaje:"Adiós México... Por un tiempo, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España! Carlota es un gran proyecto para mí! La última emperatriz de México!!" escribió Belinda.El nuevo proyecto actoral llega tras su éxito televisivo en Mentiras La Serie en donde compartió actuaciones junto a Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón, y dio un nuevo aire a esta historia añosa.No obstante, este nuevo proyecto no ha sido develado pues se desconocen el título, casa productora y si se tratará de una serie televisiva o está contemplado más como un largometraje. Hasta el momento, Belinda solo ha develado a su personaje y el país de rodaje. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Belinda se ausenta de México, pues para la serie Bienbenidos a Edén de Netflix, tuvo que ausentarse varios meses fuera del país.Aunque quizá el viaje de regreso a América no esté tan lejano, pues Belinda está nominada al Premio Lo Nuestro 2026 debido a su canción "300 noches" la cual canta junto a Natanael Cano y que compite en la categoría "Colaboración del Año Música Mexicana".Habrá que estar atentos a las redes sociales de la cantante para recibir nuevas actualizaciones respecto a sus proyectos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB