Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 3 de marzo.

En esta jornada, ninguna playa del municipio ha recibido la advertencia ni de bandera roja, ni morada, por lo que no hay restricciones para el uso recreativo de la costa de Puerto Vallarta para esta jornada. Sin embargo, cinco playas cuentan con bandera amarilla.

La etiqueta de bandera amarilla advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Las playas con estas advertencias son:

Playa de Oro

Playa Holly

Playa Camarones

Playa Burros

Playa Conchas Chinas

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuedan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. En ese sentido, las zonas aledañas al Río Pitillal han mostrado presencia de fauna silvestre sin especificarse qué tipo de animales se encuentran deambulando.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB