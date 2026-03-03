La Secretaría de Agrigultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno del Estado informó que ya suman diez los casos confirmados de la plaga del gusano barrenador del ganado en Jalisco, de los cuales siete están activos y tres controlados.

De acuerdo con la dependencia, los casos se registraron en los municipios de Encarnación de Díaz, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, Pihuamo, Tecalitlán y Cuautitlán de García Barragán.

Eduardo Ron, titular de Sader, explicó que en Jalisco se hizo un programa de prevención y actualmente se encuentran en la fase de control.

"Hay que decirlo públicamente: la gente consumidora de proteína animal esté tranquila; al final del día no va a afectar la carne que llevan a sus mesas de los diferentes productos y animales, obviamente atendiéndola en su fase correcta", comentó.

El funcionario reconoció su preocupación porque en estados como Michoacán y Colima ya tienen una presencia muy fuerte de la larva.

"Obviamente son nuestros vecinos, entonces ya empezamos con un tema de control", añadió.

El funcionario estatal dijo que a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) se desplegó personal y equipo para la búsqueda activa de animales afectados dentro de las unidades de producción y traspatios.

"Son plantillas de médicos veterinarios que hacen curaciones en un perímetro de 20 kilómetros y vamos con todas las unidades de producción pecuaria revisando el 100 por ciento de los animales y, si vemos una lesión, curándolo", detalló.

Como parte de la Estrategia Estatal Sanitaria, implementada en coordinación con el Gobierno Federal, asociaciones ganaderas y la población en general, se instalaron puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito, donde participan los siete binomios caninos capacitados, junto con sus manejadores, para la detección oportuna.

Entre las acciones para detectar a tiempo la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora de esta plaga, destaca la instalación de rutas de trampeo cilíndricas que cuentan con atrayentes para insectos con el fin de monitorear su curso en un perímetro de riesgo cercano a las zonas donde se detectaron los últimos casos.

Ante los casos positivos, el Gobierno de Jalisco reitera el llamado a los ganaderos y a la población en general, a reportar posibles gusaneras a los teléfonos del Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), 800-751-2100 y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 55-3996-4462 disponibles las 24 horas del día.

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, el contacto se puede hacer al número telefónico de ASICA Jalisco, al 3330-30-8077.

