El gabinete económico del Gobierno de Jalisco anunció hoy una bolsa por cuatro mil 662 millones de pesos para apoyar a los pequeños negocios, comercios y transportistas que se vieron afectados por los bloqueos del pasado 22 de febrero.

Los recursos serán destinados para diversos sectores mediante liquidez, protección al empleo, capital de trabajo, infraestructura educativa y promoción del turismo.

Del total de recursos, más de dos mil 300 millones de pesos se destinarán a inversión en infraestructura, mil 217 millones de pesos en diferentes programas y el resto en otros apoyos.

El coordinador del gabinete económico, Mauro Garza Marín, explicó que estos recursos fueron redireccionados del presupuesto que ya se tenía de las seis secretarías que conforman el gabinete económico: Trabajo, Turismo, Desarrollo Energético, Desarrollo Rural, Innovación y Desarrollo Económico.

"Lo que estamos haciendo más bien es un programa de los programas. Lo que estamos haciendo es darle prioridad mediante estos programas a aquellos comercios que sufrieron algún siniestro" , explicó.

El funcionario explicó que lo que se busca es proteger los empleos, incentivar el talento humano y la creación de empresas.

Los apoyos están destinados a diversos negocios que se vieron afectados el pasado domingo 22 de febrero con los bloqueos e incendios originados tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



