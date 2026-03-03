Esta mañana de 3 de marzo, durante las labores de reconstrucción del Puente La Desembocada, en Puerto Vallarta, se registró una explosión que dejó como saldo una persona muerta y una más lesionada, uno de los operadores de maquinaria, quien se encuentra en estado regular de salud. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) especializados en explosivos y de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta atienden la emergencia.

La explosión aparentemente fue accidental

De acuerdo con información preliminar de la Comisaría de Puerto Vallarta, cerca de las 09:00 horas se registró la explosión, aparentemente ocasionada de forma accidental por residuos de material explosivo que aún había en el punto.

Pedazos de concreto salieron proyectados hacia un predio aledaño donde se encontraba una persona limpiando una parcela; uno de estos escombros le impactó en el cráneo, lo que ocasionó su muerte. Un agente del Ministerio Público fue notificado del hecho, quien realizará las investigaciones correspondientes.

Se solicitó la intervención del grupo antiexplosivos TEDAX de la Secretaría de Seguridad de Jalisco para realizar una inspección en las inmediaciones de la obra.

Se dio inicio a las labores de demolición y reconstrucción del puente

Ayer comenzaron las labores de demolición y reconstrucción del puente, que resultó dañado tras los hechos de violencia registrados en los últimos días tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero. Sujetos armados, presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), colocaron explosivos sobre la estructura.

En días pasados, el Gobernador Pablo Lemus anunció que el puente sería demolido debido a que no se encuentra en condiciones de ser transitado tras estos ataques. Esta vía conecta los municipios de San Sebastián del Oeste, Mascota, Ameca, Tapalpa y el Área Metropolitana de Guadalajara.

