Puerto Vallarta dará un giro histórico a su movilidad desde mayo: llegarán camiones 100% eléctricos, modernos y con tarifa preferencial para estudiantes. El cambio importa hoy porque promete viajes más cómodos, menos contaminación y mejor conexión en una de las ciudades más visitadas de Jalisco.

El estado de Jalisco dio un paso importante en materia de transporte público al presentar nuevas unidades eléctricas que operarán en Puerto Vallarta, principal destino turístico estatal. El anuncio fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien explicó que el servicio arrancará formalmente durante la primera semana de mayo.

Con este proyecto, el gobierno estatal busca modernizar la movilidad fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, apostando por tecnología limpia y transporte de gran capacidad. Además del beneficio ambiental, el plan contempla apoyo directo para jóvenes universitarios que diariamente se trasladan a clases.

Así son los nuevos camiones eléctricos que circularán en Puerto Vallarta

Las unidades que llegarán al puerto son de la marca Yutong, reconocida internacionalmente por su tecnología en movilidad sustentable. Se trata de camiones articulados de 18 metros de largo, diseñados para mover grandes volúmenes de pasajeros con mayor eficiencia.

También cuentan con piso bajo, lo que facilita el ascenso y descenso de personas adultas mayores, usuarios con carriolas y personas con discapacidad. El interior fue adaptado pensando en el clima cálido de la costa jalisciense, por lo que todas las unidades integran aire acondicionado como equipamiento estándar.

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Características principales

Capacidad: hasta 130 pasajeros por unidad.

Longitud: 18 metros.

Tecnología: 100% eléctrica, sin emisiones contaminantes.

Seguridad: cámaras especializadas para monitoreo del chofer en tiempo real.

Accesibilidad: sistema incluyente para personas con discapacidad.

Flota inicial: siete unidades.

Según lo informado, es la primera vez que vehículos con estas especificaciones circularán en México.

¿Cuál será la ruta de los nuevos camiones?

El corredor principal operará sobre la Avenida Medina Ascencio, una de las vialidades más importantes de Puerto Vallarta. La ruta recorrerá la zona hotelera y conectará distintos puntos estratégicos de la ciudad.

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Entre los destinos contemplados se encuentran:

La Marina

Camino hacia Ixtapa

Centro Universitario de la Costa (CUCosta)

Sectores clave del corredor turístico

Esto permitirá mejorar los traslados tanto de residentes como de trabajadores del sector servicios y turismo. Estudiantes pagarán solo 5 pesos por viaje; uno de los anuncios más relevantes fue la tarifa preferencial para estudiantes de Puerto Vallarta.

Los alumnos pagarán únicamente cinco pesos por viaje, una medida pensada para reducir costos de traslado y apoyar la permanencia escolar. El beneficio aplicará para estudiantes de la Universidad de Guadalajara y también para jóvenes inscritos en instituciones privadas. Para acceder al descuento, los usuarios deberán tramitar su tarjeta de transporte correspondiente.

En ciudades turísticas, el costo del transporte puede representar una carga importante para estudiantes y familias. Reducirlo puede significar ahorro mensual y mejor acceso a la educación. Aunque la tarifa especial está dirigida a estudiantes, el nuevo sistema también podrá ser utilizado por trabajadores, familias locales y visitantes.

Entre las ventajas esperadas destacan:

Menor contaminación ambiental.

Viajes más cómodos gracias al aire acondicionado.

Mayor capacidad para evitar saturación.

Mejor accesibilidad universal.

Conexión eficiente entre zonas estratégicas.

En una ciudad como Puerto Vallarta, donde conviven residentes y millones de turistas, mejorar la movilidad es una necesidad constante.

¿Qué sigue para el transporte en Jalisco?

El gobierno estatal señaló que la meta es construir el mejor sistema de transporte público de México. Por ello, Puerto Vallarta funcionará como una especie de laboratorio para evaluar el desempeño de estas unidades eléctricas de gran capacidad. Si el modelo opera con éxito sobre la Avenida Medina Ascencio, podría replicarse en otras regiones del estado.

Además, el gobernador aseguró que continuarán las inversiones para renovar flotas en distintos municipios jalisciences.

La llegada de camiones eléctricos a Puerto Vallarta no solo representa nuevos vehículos. También refleja una transformación en la manera de pensar la movilidad en Jalisco. Menos emisiones, mejor servicio y tarifas accesibles son señales de una tendencia que podría extenderse a más ciudades. Si el experimento funciona en la costa, el siguiente paso podría sentirse pronto en el resto del estado.

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