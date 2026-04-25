Municipios de Jalisco que parecen sacados de un cuento

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha reconocido a diversos municipios de México por su riqueza cultural, histórica y natural. En el Estado de Jalisco, existen destinos que destacan por su arquitectura, calles empedradas y paisajes que parecen sacados de la ficción, y que ofrecen una experiencia inmersiva y fascinante para los viajeros.

Actualmente, los habitantes de Guadalajara y los turistas que llegan de otros lados más lejos buscan alternativas de descanso que combinen el contacto con la naturaleza y la tradición. Por eso, explorar los municipios jaliscienses se ha convertido en la opción para quienes desean desconectarse de la rutina mediante viajes cortos por carretera.

Por si estás interesado, te presentamos una lista de municipios que, por su impresionante belleza, parecen escenarios extraídos de un cuento mexicano.

San Gabriel (Región Sur)

Para muchos, es el municipio que personifica la geografía de la obra de Juan Rulfo . Su arquitectura es el ejemplo perfecto de la transición entre la sierra y el llano.

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En su arquitectura destaca el Templo de la Misericordia y sus puentes sobre el arroyo Salsipuedes. El centro conserva fincas con techos de teja y muros de adobe.

Situado en el sur de Jalisco y con una parte de bosque que rodea al volcán Nevado de Colima, su paisaje es un contraste de zonas arboladas y suelos pedregosos, lo que crea esa atmósfera de pueblo enclavado entre cerros que se describe en la literatura de la zona.

Yahualica de González Gallo (Región Altos Sur)

Este municipio representa la estética de la introspección y el orden clerical de la obra de Agustín Yáñez "Al filo del agua".

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Yahualica es reconocido por el uso de cantera rosa en su arquitectura, un rasgo que da identidad a sus calles y construcciones. Sus portales tradicionales y el Templo de San Miguel Arcángel destacan entre los sitios perfectos para quienes visitan esta zona de Jalisco, por su valor histórico, cultural y arquitectónico.

Con la apariencia de un "pueblo cerrado" de la provincia mexicana de inicios del siglo XX, evocada en la obra de Yáñez, Yahualica conserva una identidad ligada a sus tradiciones religiosas. A ello se suma otro de sus grandes distintivos: la denominación de origen del chile de árbol, producto que ha dado fama al municipio dentro y fuera de Jalisco.

Sayula (Región Lagunas)

Cualquiera podría pensar que es el escenario de los cuentos de aparecidos y la picardía de Juan José Arreola.

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Sayula posee los portales más largos de Jalisco. Alberga la Parroquia de la Inmaculada Concepción, de estilo barroco.

Este municipio se encuentra en una cuenca cerrada, y el terreno es llano y salitroso en las orillas de la laguna seca, lo que le da un aspecto místico.

Se reconoce su centro histórico como Zona de Monumentos Arquitectónicos por la densidad de fincas antiguas que aún funcionan como comercios.

Ejutla (Región Sierra de Amula)

Un pueblo que parece detenido en el tiempo por su difícil acceso histórico, ideal para el ambiente de los cuentos de "pueblo chico, infierno grande".

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La plaza principal de Ejutla es pequeña y está rodeada de casas de un solo piso con fachadas blancas y detalles rojos. Destaca el Seminario, edificio emblemático de la región.

Es un municipio de orografía accidentada. El IIEG señala que gran parte de su territorio es quebrado, lo que genera un aislamiento natural.

Es uno de los municipios con menor densidad poblacional, lo que refuerza esa sensación de silencio y abandono literario.

Tuxcacuesco (Región Sierra de Amula)

Es la representación física de la aridez y el destino trágico.

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El templo parroquial de San Antonio de Padua es la construcción más imponente en un entorno de casas sencillas.

Tuxcacuesco se asienta en una zona de selva baja caducifolia. Esto significa que durante gran parte del año los árboles pierden sus hojas, dejando un paisaje de ramas secas y polvo.

Su clima suele ser caluroso y el ambiente reseco, lo que valida la descripción de las tierras "calientes y secas" de los cuentos del sur de "El llano en llamas" de Juan Rulfo.

En EL INFORMADOR te invitamos a redescubrir la grandeza de Jalisco. La próxima vez que busques un escape urgente de la ciudad, recuerda que a tan solo un par de horas de distancia te esperan escenarios majestuosos que superan cualquier fantasía.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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