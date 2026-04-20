Autoridades fiscales de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron el Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal. Este es un hecho sin precedentes en el país y tiene el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la coordinación fiscal y combatir la evasión de sanciones entre ambas entidades.

El convenio fue firmado por Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública de Jalisco, y Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Guanajuato; destacando la cooperación entre estados para evitar que automovilistas evadan sanciones al cruzar de un estado a otro.

¿Cómo funcionará el mecanismo del convenio?

Al entrar en operación, los vehículos con placas de Guanajuato o Jalisco deberán cumplir con las obligaciones vehiculares del lugar en el que se encuentren y, en caso de cometer infracciones, podrán ser sancionados y notificados en su estado de origen. El objetivo de ello es garantizar una aplicación equitativa de la ley y evitar que conductores evadan responsabilidades al trasladarse entre estados.

El convenio contempla además el intercambio de información a través de plataformas digitales, lo que permitirá fortalecer el padrón vehicular, mejorar la identificación de infractores y aumentar la eficiencia en la recaudación.

¿Qué beneficios se prevé obtener?

Se espera un incremento en la recuperación de adeudos, mayor eficacia en la ejecución de multas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad vial. El mecanismo busca evitar la evasión que logran los "coyotes" a través de la venta irregular de placas vehiculares de otros estados para sortear la imposición de multas; especialmente las infracciones locales como las fotomultas.

¿Cuántos vehículos transitan por los corredores interestatales?

Entre los municipios de Jalisco y Guanajuato se registra un flujo diario de más de 17 mil 300 vehículos por corredores clave como Lagos de Moreno, Dolores Hidalgo, Purísima de Bustos y, por supuesto, las respectivas capitales León y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el flujo principal se presenta en el corredor Lagos de Moreno–Unión de San Antonio donde se tiene registro de hasta 9 mil 708 vehículos diarios en un sentido, y 8 mil 587 en el otro. No obstante, otras rutas de alto flujo de tránsito son los corredores Dolores Hidalgo-Ojuelos y Jalostotitlán-Purísima de Bustos.

De esta manera, el convenio permitirá sancionar a aquellos automovilistas que cometan infracciones independientemente del estado en el que cometan la infracción.

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