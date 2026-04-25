Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco aseguraron un ejemplar de fauna silvestre, aparentemente un mono araña, que se encontraba en cautiverio dentro de un local de venta de bebidas en el municipio de Jalostotitlán.

La corporación estatal informó que elementos de la Policía del Estado llevaban a cabo un recorrido de vigilancia en la colonia Lago del Sol cuando los oficiales de la Policía Regional detectaron dentro de una tienda a primate con un collar que se encontraba dentro de una jaula.

Al entrevistarse con el encargado del establecimiento y solicitar la documentación que acreditara la legal procedencia del animal, se confirmó que no contaba con los registros ni permisos necesarios exigidos por la normativa vigente federal.

Por esta situación, los oficiales estatales tuvieron que establecer coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuyos inspectores determinaron el aseguramiento del ejemplar con base en la Ley General de Vida Silvestre, la cual prohíbe la venta, compra o posesión como mascotas de estos primates.

Ante ello y conforme a los protocolos establecidos, el animal fue trasladado a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Villa Fantasía, la cual está ubicada en el municipio de Zapopan, con el fin de recibir la atención y el resguardo especializados.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Acuerdo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el mono araña —Ateles geoffroyi— es una especie categorizada en Peligro de Extinción.

Los aseguramientos de monos araña han sido una constante en los últimos meses en el estado jalisciense: apenas el pasado jueves, elementos de la Policía de Guadalajara habían asegurado a una cría de mono araña la cual había sufrido una descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez en aquel municipio.

Mientras que en a finales del mes de diciembre, policías tapatíos también aseguraron otros tres monos en zonas como San Isidro Oblatos, el tianguis del Baratillo, así como en el Centro de Guadalajara.

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AO

