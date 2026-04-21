Esta es la tercera semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Plátano por kilo a $15.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $21.80 pesos

Fresas charola con 454 gr a $59.80 pesos

Toronja sangría por kilo a $26.80 pesos

Aguacate hass malla a $25.80 pesos

Zanahoria por kilo a $13.80 pesos

Manojo de cileantro a $9.80 pesos

Chayote sin espinacas por kilo a $32.80 ´pesos

Champiñón blanc a $89 pesos por kilo

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $58.90 pesos

Chuleta ahumada de lomo de cerdo por kilo a $119 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada a $99 pesos

Mojarra tilapia por kilo a $101.90 pesos

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