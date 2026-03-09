Inauguran Muestra de Obra Reciente en la XIV Bienal de Arquitectura Jalisciense

La mañana de este lunes, se llevó a cabo la inauguración de la Muestra de Obra Reciente en la XIV Bienal de Arquitectura Jalisciense, evento organizado por la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Jalisco (ANAcJ), con sede en la galería “Jesús Guerrero Galván” dentro de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde en 2 pisos se distribuyeron 73 obras seleccionadas.

La arquitecta Rocío Fernández Villagrán, presidenta de la ANAcJ, destacó que esta edición marca un hito histórico en la descentralización del gremio, ya que el objetivo es visibilizar el trabajo arquitectónico jalisciense.

“El objetivo es visibilizar el trabajo arquitectónico que se realiza en todo el estado, más allá del Área Metropolitana de Guadalajara. Por primera vez nos llamamos Capítulo Jalisco; ya tenemos corresponsalías habilitadas en Lagos de Moreno y Tepatitlán, y viene una sorpresa más" reveló.

Para la presidenta, la arquitectura de la región posee un sello inconfundible que merece ser proyectado, ya que uno de los aspectos que más destacan en esta edición es la participación de arquitectos jóvenes.

"El Estado es una influencia en todo el país. Hay que darle prioridad a lo que tenemos; los de Jalisco nos cocinamos aparte, que nos entienda quien nos entienda. Esta exposición está dedicada a los arquitectos jóvenes del estado, que son el dinamismo de todo lo que vemos. No habíamos tenido tanta participación de gente joven como ahora” , agregó.

Rocío Fernández destacó que el alma de esta decimocuarta edición reside en el homenaje al arquitecto Andrés Casillas de Alba, referente de 93 años y colaborador cercano de figuras como Luis Barragán. El lema "Arquitectura en voz baja" rinde tributo a su filosofía de diseño.

En la clausura se espera contar con la presencia de varios arquitectos reconocidos a nivel nacional. EL INFORMADOR/R. Casas

"Es una arquitectura con un espíritu de silencio y serenidad; un espíritu muy contenido, pero no por eso menos potente. Es una arquitectura que no grita; ese silencio arropa al usuario y dignifica la esencia del espacio interior", señaló.

El arquitecto Iñaki Aguirre, procurador de fondos de la bienal y juez de las obras, explicó el minucioso proceso de curaduría, ya que para esta edición se recibió una gran cantidad de proyectos.

"Recibimos alrededor de 100 proyectos, de los cuales un primer jurado seleccionó 73 para esta exposición. Ahora, un jurado posterior definirá quiénes son los merecedores a las medallas de oro, plata y los reconocimientos particulares".

Aguirre detalló la influencia de la arquitectura jalisciense y qué tipologías de esta se pueden encontrar dentro de la galería.

"La arquitectura de Jalisco se representa en todo el mundo. El espíritu y la mano de obra del artesano mexicano son reconocidos globalmente; Jalisco tiene una influencia internacional que se puede ver en varios países. Es por eso que se está exponiendo una variedad bien interesante: estamos hablando de paisajismo, espacio público, obras institucionales, proyectos de gobierno y también un gran porcentaje de casa habitación" , señaló.

La exhibición permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 23 de marzo. En la clausura se espera contar con la presencia de varios arquitectos reconocidos a nivel nacional.

MB