Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y siete de ellas cuentan con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

Estas son las siete playas con ingreso prohibido por la activación de la bandera roja:

Playa de Oro

Playa Holly

Playa Flamingos

Playa Camarones

Playa Burros

Playa Conchas Chinas

Playa Palmares

Por otro lado, una playa cuenta con bandera amarilla. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. La playa con bandera amarilla es Playa Muertos.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, ninguna bandera morada ha sido anunciada.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

Te puede interesar: Concert Week pone al 2x1 estos conciertos de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB