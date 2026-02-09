Una fuerte movilización de policiaca se registró poco antes del mediodía en la zona Centro del municipio de Tonalá luego que un hombre disparara en contra de agentes de la Fiscalía del Estado.

Los hechos fueron reportados en los cruces de las calles Galeana y Moctezuma, en el primer cuadro del municipio tonalteca.

De acuerdo con personal de la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron luego que personal del área de Homicidios se encontraba por la zona mientras estaban buscando cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre.

Mientras esto sucedía, el agresor disparó contra el personal de la dependencia estatal, aparentemente desde una azotea, sin que hubiera lesionados o fallecidos.

Sin embargo, hasta estos momentos, el objetivo no ha sido localizado, por lo que la autoridad estatal desplegó un operativo por la zona del municipio de Tonalá con el fin de encontrar al presunto agresor por los hechos.

Elementos de la Comisaría de Tonalá acudieron al sitio para brindar apoyo de seguridad en la zona perimetral y descartaron riesgos a la población de la zona.

AO

