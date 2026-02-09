El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 9 al 16 de febrero, la boletera en coordinación con Ocesa ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa exclusivamente en los sitios web de Ticketmaster y Eticket. Además hay que destacar que el límite de compra de boletos es de 8 unidades.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 16 de febrero.

Para Guadalajara, el Concert Week extiende la promoción hasta 16 eventos agendados en distintas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara. A continuación te mostramos el listado de conciertos a los que aplica la promoción del 9 al 16 de febrero.

Estos son TODOS los conciertos al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week

Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret

en el Teatro Estudio Cavaret Criss MJ en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Eliades Ochoa en el Teatro Diana

en el Teatro Diana Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Hermanos Gutiérrez en el C4 Concert House

en el C4 Concert House Ichiko Aoba en el Conjunto de Artes Escénicas

en el Conjunto de Artes Escénicas J Balvin en la Arena VFG

en la Arena VFG Jason Mraz en el Teatro Diana

en el Teatro Diana Jumbo en el Teatro Diana

en el Teatro Diana Kiukuo en el C4 Concert House

en el C4 Concert House Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Love of Lesbian en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Nasa Histories en el Teatro Estudio Cavaret

en el Teatro Estudio Cavaret Raphael en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Soda Stereo en el Auditorio Telmex

en el Auditorio Telmex Yeri Mua en el Teatro Estudio Cavaret

