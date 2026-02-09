Lunes, 09 de Febrero 2026

Concert Week pone al 2x1 estos conciertos de Guadalajara

Ticketmaster tiene 16 conciertos al 2x1 en Guadalajara durante esta semana

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Todos estos conciertos en Guadalajara se encuentran al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 9 al 16 de febrero, la boletera en coordinación con Ocesa ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa exclusivamente en los sitios web de Ticketmaster y Eticket. Además hay que destacar que el límite de compra de boletos es de 8 unidades.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 16 de febrero.

Para Guadalajara, el Concert Week extiende la promoción hasta 16 eventos agendados en distintas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara. A continuación te mostramos el listado de conciertos a los que aplica la promoción del 9 al 16 de febrero.

Estos son TODOS los conciertos al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week

  • Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret
  • Criss MJ en el Auditorio Telmex
  • Eliades Ochoa en el Teatro Diana
  • Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Telmex
  • Hermanos Gutiérrez en el C4 Concert House
  • Ichiko Aoba en el Conjunto de Artes Escénicas
  • J Balvin en la Arena VFG
  • Jason Mraz en el Teatro Diana
  • Jumbo en el Teatro Diana
  • Kiukuo en el C4 Concert House
  • Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex
  • Love of Lesbian en el Auditorio Telmex
  • Nasa Histories en el Teatro Estudio Cavaret
  • Raphael en el Auditorio Telmex
  • Soda Stereo en el Auditorio Telmex
  • Yeri Mua en el Teatro Estudio Cavaret

