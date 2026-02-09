Pablo Lemus reconoce la buena respuesta de vacunación contra el sarampión

Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que son ya cerca de 1.4 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas en la Entidad, lo cual, dijo, es parte de la buena respuesta que ha tenido la ciudadanía a las estrategias de control de la enfermedad en la Entidad.

"Tuvimos abarrotados (el fin de semana) los módulos de vacunación. Hasta el día de ayer en la mañana llevábamos un millón 350 mil dosis aplicadas. La estimación que tenemos es que en aproximadamente dos semanas, a dos semanas y media, la curva de crecimiento de contagios se va a achatar y va a empezar a bajar", comentó Lemus Navarro.

En este sentido, dijo, considerando que la ciudadanía continúe con la aplicación del inmunológico (solo para aquellos casos que así lo requieran), así como cuidando las medidas de uso de crubrebocas en las escuelas de la Secretaría de Educación Jalisco, y de prevención en general de la enfermedad, se prevé que Jalisco pueda estar dejando los primeros lugares con más casos a nivel nacional hacia la primera quincena de marzo.

"Vamos muy bien, seguimos pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que se vacune. Es muy importante también cumplir con este ordenamiento del Consejo Estatal de Salud Pública de utilizar cubrebocas a partir del día de hoy en los planteles de preescolar, primaria y secundaria, para evitar contagios", instó el gobernador.

Recordó que el foco de contagios más preocupante se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde Tlaquepaque se mantiene en el primer lugar estatal con más casos confirmados, sumando 14 nuevos contagios confirmados solo este fin de semana, por lo cual insistió en la aplicación de inmunológico para aquellas personas quienes no tengan el esquema completo de vacunación o no recuerden tenerlo.

