Luego de que organismos sociales y cámaras empresariales guardaran silencio sobre los recientes hechos de inseguridad vividos en Jalisco y los protocolos para atenderlos, así como lo ocurrido respecto de la detención del Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, instó a estos líderes a cerrar filas.

El ejecutivo del Estado negó que se hubiera marcado alguna línea a las cámaras y consejos que guardaron silencio al ser cuestionados sobre sus opiniones acerca de los protocolos de atención a eventos de alto impacto, como el Consejo de Cámaras Industriales, la Coparmex y la Cámara de Comercio, así como la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, especialmente por el caso de la detención de Diego Rivera Navarro.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también instó, precisamente a los empresarios y las cámaras, a que acudan a la reuniones que sostendrá este martes en el municipio de Tequila para que las y los habitantes del municipio sientan el respaldo no solo del Gobierno del Estado, sino también del resto de voces del empresariado y la sociedad civil.

Las reuniones, dijo, se llevarán a cabo desde las 09:00 hasta las 14:30 horas, donde, además, establecerá una comunicación con la alcaldesa designada por el pleno del ayuntamiento, Marisol Rodríguez, con quien llevará a cabo sesiones informativas sobre los apoyos que se brindarán por parte del Gobierno de Jalisco al municipio y sus ciudadanas y ciudadanos, así como los ofrecidos por el Gobierno municipal.

