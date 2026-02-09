Un total de 13 nuevos planteles se vieron afectados al corte de este fin de semana debido al brote ocasionado por el sarampión , sumando así 43 escuelas con incidencias , y ante lo cual la Secretaría de Salud (SSJ) y la Secretaría de Educación del Estado (SEJ) determinaron medidas para implementar clases virtuales en aquellos salones donde se confirmó algún contagio a fin de evitar nuevos casos en la comunidad educativa.

Así lo dio a conocer el titular de la SSE, Juan Carlos Flores Miramontes, quien dijo que solo en cinco de estos 46 planteles fue necesario que todo el turno suspendiera clases presenciales y migrara a clases virtuales, los mismos ya notificados, y donde se mantiene comunicación con padres y madres de familia respecto del seguimiento del programa educativo.

Las escuelas con incidencias están principalmente en Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan, añadió el secretario de Educación del Estado .

Aumento de contagios por sarampión

Apenas el jueves, sumaban 30 los planteles afectados por el brote del sarampión, según lo informado por Flores Miramontes y el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, de las cuales cuatro habían sido llevadas en su totalidad a clases virtuales, de acuerdo con los datos brindados durante la rueda de prensa ofrecida para brindar detalles sobre la medida del uso de cubrebocas, por al menos 30 días, en la comunidad educativa de las escuelas que forman parte de la SSE ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Al respecto de esta medida, Juan Carlos Flores Miramontes celebró la buena respuesta obtenida por parte del alumnado, padres, madres, personas tutoras y profesorado , e instó a la población a no bajar la guardia para que la medida, sumada a la estrategia de vacunación para aquellos casos que lo requieran (personas y menores de edad sin el esquema completo y adultos menores de 50 años), logre contener el brote de contagios lo antes posible.

El secretario también aplaudió que “ básicamente el 100 % de los papás y mamás a quienes se les ha ofrecido la vacunación han dado el consentimiento para que se aplique la vacuna a las y los menores de edad en los planteles educativos ”, afirmó. Declaró que en las 43 escuelas afectadas por el brote ya se inmunizó al total de la comunidad educativa, así como en planteles cercanos y domicilios de la zona donde estos se ubican, pero las jornadas en el resto de planteles de la ZMG continuarán para invitar a las familias a que los menores complementen sus esquemas de vacunación contra el sarampión, donde un solo enfermo puede contagiar a 18 en una sola exposición.

