Este lunes, el día con más calor de la semana en Guadalajara

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta importante para nuestra región debido a una intensa onda de calor que azota gran parte del territorio nacional. Las condiciones climáticas de este inicio de semana exigen que los ciudadanos tomen precauciones extraordinarias para evitar golpes de calor, agotamiento físico y deshidratación severa en sus actividades diarias.

Durante este lunes 27 de abril, el termómetro no dará tregua a los tapatíos que transiten por la vía pública o utilicen el transporte urbano. Se espera que las temperaturas alcancen niveles verdaderamente críticos en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , marcando el punto más álgido y sofocante de esta intensa temporada primaveral en Jalisco.

¿A qué hora se sentirá el impacto más fuerte del calor?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más actualizados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pico máximo de calor llegará durante la tarde. Específicamente entre las 14:00 y las 17:00 horas, el termómetro registrará una máxima de 36 grados Celsius , con una sensación térmica que podría ser aún mayor debido a la plancha de concreto de la ciudad.

Aunque la jornada comenzó con una temperatura mínima de 15 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el ascenso térmico será sumamente rápido. Quienes salieron temprano con suéter ligero deberán guardarlo pronto, ya que el ambiente se tornará bochornoso, seco y muy pesado antes del mediodía en todos los municipios conurbados.

Condiciones del cielo y alerta por radiación extrema

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierte constantemente sobre los peligros invisibles de la exposición solar directa. Hoy enfrentaremos un Índice UV superior a 11, un nivel considerado extremadamente alto por la Organización Mundial de la Salud, el cual puede causar daños severos en la piel en cuestión de pocos minutos.

A pesar de que el cielo lucirá parcialmente nublado en algunas zonas de la ciudad durante la tarde, estas nubes no funcionarán como un escudo protector. La nubosidad solo atrapará el calor en la superficie, manteniendo la humedad en un nivel muy bajo (cerca del 14%), lo que generará un entorno sumamente seco que reseca las vías respiratorias rápidamente.

Las probabilidades de lluvia para este lunes son absolutamente nulas en la región, por lo que no habrá ningún alivio natural a corto plazo para los tapatíos. El viento soplará de manera muy ligera, con ráfagas de apenas 5 kilómetros por hora provenientes del suroeste, las cuales serán insuficientes para refrescar el denso ambiente urbano.

Tips rápidos para sobrevivir a este lunes caluroso

- Hidratación constante y adecuada: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, para mantener tu cuerpo regulado y evitar una descompensación térmica.

- Protección solar obligatoria: Aplica bloqueador con FPS 50+ cada cuatro horas, usa lentes de sol con filtro UV, sombrero de ala ancha y prefiere siempre ropa holgada de colores claros y manga larga.

- Evita la exposición directa al sol: Reprograma tus actividades físicas, paseos o rutinas deportivas al aire libre para las primeras horas de la mañana o, preferentemente, para después de las 19:00 horas.

- Cuidado extremo con los más vulnerables: Presta especial atención a niños pequeños, adultos mayores y mascotas, asegurándote de que permanezcan en lugares frescos, bien ventilados y con acceso constante a líquidos.

Este panorama sumamente caluroso se mantendrá constante durante los próximos días de la semana, aunque con ligeras variaciones en la nubosidad y la velocidad del viento. Sin embargo, los expertos meteorólogos coinciden en que este lunes será la verdadera prueba de fuego para la resistencia de los habitantes de la capital jalisciense y sus alrededores.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de Protección Civil Jalisco y sigue al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales. En El Informador continuaremos monitoreando de cerca el desarrollo de esta onda de calor para brindarte las actualizaciones más precisas, útiles y oportunas sobre el clima en tu ciudad.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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