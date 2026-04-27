Expresidentes de la Cámara de Comercio de Guadalajara destacaron el papel que juega el sector comercio, servicios y turismo en la entidad.

Entrevistados en el marco de la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que encabeza Javier Arroyo Navarro, antiguos dirigentes reconocieron que hay una desaceleración en todos los sectores económicos; sin embargo, destacaron que el comercio es el que ha sacado adelante a Guadalajara y Jalisco.

Te puede interesar: Cámara de Comercio pide certeza jurídica e inversión en infraestructura

Xavier Orendáin de Obeso, exlíder del organismo, dijo que tanto el sector comercio como los servicios y el turismo han sido algunos de los ámbitos menos golpeados por la crisis económica.

"El país está viviendo tiempos complejos, hemos tenido bajas en los empleos y bajas en los patrones, pero creo que el comercio es el sector que ha sacado siempre adelante a Jalisco y a Guadalajara, junto con los servicios y el turismo", afirmó.

"Ahora que el Gobernador daba cuenta de que el turismo ha crecido en esta década, sin duda hay un gran potencial y felicito al Consejo Directivo, y sobre todo animo a los comerciantes y prestadores de servicios a que sigan apostando por Jalisco y por Guadalajara, porque Jalisco es México", añadió.

Javier Arroyo Chávez, expresidente de la centenaria institución, también resaltó la importancia de este sector y reconoció que hay una falta de crecimiento en el país en general. Pidió que se impulse la inversión y que haya certeza jurídica para que las empresas puedan seguir creciendo.

"El sector comercio, como todos los demás sectores, está batallando un poco por la desaceleración económica, pero necesitamos fortalecernos y superar este momento que ya hemos enfrentado muchas veces", dijo.

Horacio González Pardo, quien fue presidente de la Cámara en 1995-1996, e xplicó que el sector comercio, servicios y turismo no ha sido ajeno a la problemática del país.

"Hemos visto una situación bastante difícil, esperemos que se componga; con la revisión del Tratado de Libre Comercio esperamos que se reactive el país, hemos visto una desaceleración en el sector comercio en general", comentó.

También puedes leer: Pablo Lemus plantea mesa de trabajo local para revisión del T-MEC

González Pardo también d estacó el papel de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que siempre ha apoyado a los comerciantes y ha hecho frente común para buscar el crecimiento de la ciudad.

El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.8 por ciento, mientras que el sector terciario (comercio, servicios y turismo) tuvo un crecimiento del 1.5 por ciento. De acuerdo con el Inegi, este sector representa el 64 por ciento de la economía del país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP