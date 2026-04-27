Supervisan vasos reguladores de Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó recorridos de supervisión en los vasos reguladores 5 de Mayo y El Dean, como parte de los trabajos previos al temporal de lluvias.

La alcaldesa tapatía señaló que buscan hacer labores de desazolve y limpieza profunda de 4 vasos reguladores del municipio, así como 9 canales, con el fin de evitar inundaciones que, año con año, afectan a la ciudad durante el temporal de lluvias.

"En mayo ya va a estar listo, pero vamos a repasar y vamos a estar listos para junio. El objetivo es recoger 50 mil metros cúbicos de residuos, de basura y de azolve que se acumuló en estos espacios", dijo durante sus recorridos.

La presidenta municipal tapatía recordó que los vasos reguladores permiten captar y contener hasta 700 mil metros cúbicos de agua, siendo miles de ellos provenientes de la zona alta del Cerro del 4, por lo que un caudal de ese tamaño que cae durante una lluvia, va a parar a vasos reguladores como el de la colonia 5 de Mayo.

"En aguas arriba todo lo que llueve empieza a bajar y estos vasos reguladores nos permiten contener hasta 700 mil metros cúbicos de agua. Se puede no solo contener, sino regular".

La alcaldesa tapatía emitió un llamado a la población para cuidar la ciudad, con el fin de evitar tirar basura y mantener los canales y vasos reguladores limpios y evitar así que haya acumulación de residuos en ellos.

"Pueden constatar que dentro de los vasos reguladores y de los canales hay colchones, refrigeradores, basura, estufas, llantas, animales muertos, muchísima basura, mucho escombro".

Por ello, también pide apoyo a los habitantes de Guadalajara para que, si observan a alguien tirando basura, objetos grandes o escombro, lo reporten para poder mantener los entornos limpios y evitar los contaminantes.

Las sanciones van desde los $2,200 a los 200 mil pesos por tirar basura, recordó la alcaldesa tapatía según lo publicado en el reglamento municipal.

Los puntos de inundación en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) han aumentado en los últimos años, de acuerdo con la información más reciente del Mapa Único de Inundaciones (MUI), ya que, al corte de junio de 2025, se reportó la existencia de 363 sitios de inundación recurrente en la metrópoli.

Esta cifra representa un incremento respecto a los primeros registros realizados en 2020, cuando se contabilizaron 312 puntos de este tipo. En un periodo de cinco años, la ciudad sumó 59 nuevos sitios con riesgo de inundación.

MF