Si tienes planes al aire libre este sábado, será mejor que los reconsideres y no olvides el paraguas. El clima en Jalisco dará un giro drástico hoy, con pronósticos de tormentas que podrían provocar inundaciones y afectar tu fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en coordinación con la Conagua, emitió una alerta meteorológica de suma importancia para este sábado 4 de julio de 2026, dirigida a los habitantes del occidente de México.

Las autoridades federales advierten sobre la presencia de lluvias puntuales intensas que afectarán directamente a diversas regiones del estado de Jalisco, alterando la dinámica habitual de sus ciudadanos durante este fin de semana.

De acuerdo con el reporte oficial matutino, las precipitaciones alcanzarán acumulados considerables que oscilarán entre los 75 y 150 milímetros a lo largo de toda la jornada sabatina, requiriendo atención especial de la población.

Zonas de mayor impacto en la entidad

El pronóstico meteorológico detalla que las áreas más vulnerables ante este fenómeno climático se concentran específicamente en las regiones del oeste y el centro de la entidad jalisciense, donde se espera la mayor cantidad de agua.

En el caso particular del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los habitantes experimentarán un cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes, las cuales incrementarán su fuerza considerablemente hacia las horas de la tarde y noche.

Las temperaturas en la capital tapatía y sus municipios aledaños oscilarán entre los 17 grados Celsius como mínima durante la madrugada, y alcanzarán una máxima cercana a los 30 grados en los breves periodos de sol.

A pesar de la densa nubosidad presente en la región, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles altos, por lo que se sugiere precaución y uso de protector solar si se transita por la vía pública.

El SMN advierte, además, de lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (oeste y centro) .

La causa detrás de las tormentas

Este drástico cambio atmosférico es provocado principalmente por el avance de la Onda Tropical 14, un sistema que actualmente se desplaza con fuerza frente a las costas del Pacífico central mexicano.

Dicho fenómeno natural interactúa de manera directa con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generando un escenario propicio para el desarrollo de tormentas severas en todo el occidente del territorio nacional.

Además de las abundantes precipitaciones, los expertos meteorológicos pronostican descargas eléctricas continuas y advierten sobre la posible caída de granizo en las zonas más afectadas del estado, lo que podría complicar el tránsito.

Las autoridades de Protección Civil advierten que estas condiciones climáticas adversas podrían originar el incremento rápido y peligroso en los niveles de ríos y arroyos locales, amenazando a las comunidades cercanas a los cauces.

Por ello, se hace un llamado urgente a toda la población para extremar precauciones ante posibles deslaves en zonas serranas, encharcamientos severos e inundaciones repentinas tanto en áreas urbanas como en tramos carreteros.

Finalmente, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar cruzar corrientes de agua para prevenir accidentes durante este temporal lluvioso.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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