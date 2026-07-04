¿Cansado de las multitudes en los destinos tradicionales? A solo 90 minutos de la capital tapatía se esconde un refugio donde el tiempo parece detenerse. Hoy, este rincón histórico rodeado de bosques se perfila como la escapada perfecta para desconectar del estrés urbano sin alejarte demasiado de casa.

Se trata de Ferrería de Tula , una pintoresca localidad ubicada en lo alto de la Sierra de Jalisco, a tan solo 15 minutos del reconocido Pueblo Mágico de Tapalpa .

Este fascinante destino, que alguna vez funcionó como un importante centro de fundición de hierro hasta principios del siglo XX, ha transformado exitosamente su vocación hacia el ecoturismo.

Hoy en día, las antiguas ruinas de la hacienda fundidora se esconden sutilmente entre una espesa vegetación, ofreciendo un espectáculo visual verdaderamente único para todos los visitantes.

Un escape natural a un paso de la ciudad

Para los habitantes de Guadalajara que buscan salir de la rutina durante el fin de semana, el trayecto en automóvil es sumamente sencillo, pasando por el municipio de Atemajac de Brizuela.

Al llegar a este destino, el ambiente pueblerino y el fresco aroma a pinos, robles y encinos reciben a los viajeros, marcando un contraste inmediato con el constante bullicio citadino.

El principal atractivo natural que resguarda celosamente el lugar es la Presa de Ferrería, un hermoso cuerpo de agua tranquilo que resulta ideal para disfrutar de una tarde al aire libre.

En este apacible sitio, los turistas tienen la oportunidad de practicar la pesca deportiva, buscando capturar truchas arcoíris, o simplemente dar un relajante paseo navegando en lancha o en kayak.

Historia y tradiciones entre las montañas

La rica historia de Ferrería de Tula se mantiene viva al caminar por sus tradicionales calles empedradas y al observar los vestigios de su glorioso pasado industrial que aún se conservan.

Justo en el centro del poblado, el pintoresco templo local exhibe con gran orgullo un par de campanas de bronce que fueron forjadas en la antigua fundidora a principios del siglo pasado.

Además de su valor histórico, la comunidad destaca notablemente por su gran riqueza artesanal, especialmente en el detallado tallado de madera, permitiendo a los visitantes llevarse un recuerdo auténtico.

Los propios habitantes locales, ampliamente reconocidos por su inigualable calidez y hospitalidad, se han convertido en los principales promotores de este maravilloso renacimiento turístico en la región sur del estado.

¿Cómo planear tu visita este fin de semana?

Planear una visita a este destino es una excelente idea para cualquier época del año, principalmente gracias a su agradable clima templado y su impresionante altitud de más de 2 mil 300 metros.

Afortunadamente, la oferta de hospedaje ha crecido de manera constante, incluyendo acogedoras cabañas rústicas y ranchos ecoturísticos que ofrecen desde caminatas guiadas por el bosque hasta emocionantes tirolesas.

Si realmente buscas un destino diferente, accesible para tu bolsillo y lleno de un encanto inigualable, este mágico rincón jalisciense te espera con los brazos abiertos para ofrecerte un fin de semana de julio inolvidable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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