Durante la tarde y noche del pasado lunes 5 de enero, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un choque vehicular que provocó que un automóvil quedara volteado en la colonia Ladrón de Guevara.

Ante ello, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se presentaron en el lugar en compañía de personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Jalisco y paramédicos de la Cruz Verde. Inicialmente se brindo atención a los lesionados.

Las organizaciones concluyeron que las tres personas involucradas en la volcadura, un hombre y dos mujeres, presentaban lesiones leves y no requirieron traslado a un hospital.

Por su parte, los oficiales Bomberos de Guadalajara realizaron una revisión exhaustiva de la condición del automóvil volcad en búsqueda de evitar cualquier connato posterior.

Una vez asegurada la escena, el servicio quedó a cargo de agentes de Movilidad y aseguradoras de ambos vehículos.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado a incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700.

