En unas horas llegará el 6 de enero, y con ello el calor de los hogares que se reúnen para disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes. Este delicioso pan que se suele comer con chocolate caliente es vendido en panaderías de todo tipo; desde tradicionales hasta las grandes cadenas comerciales, ya que suele ser uno delo productos más deseados de los primeros días del año.

De acuerdo con Forbes, este querido producto sufrió un aumento de entre el 8 y el 10 por ciento para este 2025. En algunos casos más extremos, existe un incremento de hasta el 21 por ciento de acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). El aumento se da en el contexto de la famosa "cuesta de enero"; en la que los bolsillos de los mexicanos se ven impactados por la resaca comercial de fin de año, sumado al pago de algunos impuestos y servicios en los primeros días del 2026.

En ese sentido, una buena opción para comprar la Rosca de Reyes y continuar con la tradición hogareña es adquirirla en alguna de las muchas sucursales que Sam's Club tiene en el país. La cadena de supermercados es popular por su panadería de la marca local Member's Mark.

¿Cómo es la Rosca de Reyes de Sam's Club?

Rosca Gourmet de pan brioche con mantequilla de tamaño 2 kilos

Elaborada con queso Philadelphia y La Lechera

Decorada con betún de mantequilla y ralladura de chocolate blanco con toppings de nuez y arándano

Incluye 5 muñequitos

¿Cuánto cuesta la Rosca de Reyes Gourmet Member's de Sam's Club?

La rosca de pan tiene un precio de $423.63 pesos para aquellos miembros de la cadena Sam's Club. Además, puede ser pagada en modalidad de tres meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. El producto tiene la ventaja de que puede ser comprado tanto en tienda física como a través de la tienda en línea de la marca.

En caso de comprarse en línea se puede recibir en casa con el envío de Sam's Club 24 horas.

