Economía |

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el quinto Martes y Miércoles del Campo en Soriana de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del primer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Jitomate saladette por kilo a $19.80 pesos
  • Piña gota miel por kilo a 21.80 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80 pesos
  • jitomate huaje por kilo a $14.80 pesos
  • Naranja por kilo a $19.80 pesos
  • Manzana Golden bolsa a $36.80 pesos
  • Pera danjou por kilo a $34.80 pesos
  • Chile serrano por kilo a $49.80 pesos
  • Zanahoria por kilo a $14.80 pesos
  • Col blanca por kilo a 19.90 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.80 pesos
  • Champiñón blanco por kilo a $80.72 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco por kilo a $44.90 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $209 pesos
  • Pollo entero con vísceras por kilo a $38.90 pesos
  • Pierna de cerdo sin hueso por kilo a $109 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173 pesos
  • Camarón coctelero chico por kilo a $179 pesos
     

