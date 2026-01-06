Esta es la primera semana del primer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $19.80 pesos

Piña gota miel por kilo a 21.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80 pesos

jitomate huaje por kilo a $14.80 pesos

Naranja por kilo a $19.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $36.80 pesos

Pera danjou por kilo a $34.80 pesos

Chile serrano por kilo a $49.80 pesos

Zanahoria por kilo a $14.80 pesos

Col blanca por kilo a 19.90 pesos

Brócoli por kilo a $49.80 pesos

Champiñón blanco por kilo a $80.72 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $44.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $209 pesos

Pollo entero con vísceras por kilo a $38.90 pesos

Pierna de cerdo sin hueso por kilo a $109 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $179 pesos



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB