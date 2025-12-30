A partir del lunes 12 de enero de 2026, los ciudadanos podrán realizar el pre registro para obtener la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” la cual les permitirá acceder a diversos beneficios de diversas índoles.El primero de ellos refiere al uso del transporte público y la actualización del precio del servicio programada para el próximo año. A partir del miércoles 1 de abril de 2026 la tarifa del transporte público se actualizará al precio de $14 pesos por servicio. Esto implica un alza del 47 por ciento respecto a los $9.50 pesos que se paga actualmente. Sin embargo, usuarios con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” pagarán solo $11 pesos.Sin embargo, este no es el único beneficio que podrías obtener de la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”. Con ella podrás acceder a los siguientes servicios:De igual forma, tendrás la posibilidad de realizar las siguientes acciones:Deberás ingresar al portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro en la fecha señalada, en el cual deberás:Para el registro en línea, sea de cualquier tipo de persona usuaria del transporte público como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se solicitarán los siguientes documentos:Aquellas personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, así como la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB