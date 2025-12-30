A partir del lunes 12 de enero de 2026, los ciudadanos podrán realizar el pre registro para obtener la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” la cual les permitirá acceder a diversos beneficios de diversas índoles.

El primero de ellos refiere al uso del transporte público y la actualización del precio del servicio programada para el próximo año. A partir del miércoles 1 de abril de 2026 la tarifa del transporte público se actualizará al precio de $14 pesos por servicio. Esto implica un alza del 47 por ciento respecto a los $9.50 pesos que se paga actualmente. Sin embargo, usuarios con la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” pagarán solo $11 pesos.

Sin embargo, este no es el único beneficio que podrías obtener de la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”. Con ella podrás acceder a los siguientes servicios:

Inscribirte y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Acceder a créditos revolventes

Utilizarlo como ahorro con rendimiento del 10 por ciento anual

De igual forma, tendrás la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

Suscribirte y utilizar el sistema de Mi Bici

Depositar dinero en alguno de los 28 mil establecimientos afiliados

Retirar dinero en cajeros automáticos

Pagar servicios y comprar en comercios

¿Cómo registrarte para obtener la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”?

Deberás ingresar al portal https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#registro en la fecha señalada, en el cual deberás:

Ingresar tus datos para registrarte

Recibirás un correo con la confirmación y comprobante de cita

Acude a la cita en el módulo asignado

Entrega tu comprobante de cita, así como tu documentación para recibir tu tarjeta

Para el registro en línea, sea de cualquier tipo de persona usuaria del transporte público como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se solicitarán los siguientes documentos:

Imagen de INE por ambos lados

Imagen de acta de nacimiento

CURP

Correo electrónico

Teléfono celular personal

Aquellas personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, así como la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

