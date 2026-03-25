El Gobierno de Jalisco apuesta por la infraestructura educativa, deportiva y social en Yahualica

En busca de fortalecer la convivencia social, el deporte, la educación y los entornos seguros para las familias, este miércoles el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, llevó a cabo una gira de trabajo en el municipio de Yahualica de González Gallo, en la región Altos Sur.

Ahí, el mandatario estatal entregó en primer lugar la renovación del Jardín de Niños "Agustín Yáñez", y supervisó el Área Recreativa de la Unidad Deportiva "Emilio Ruvalcaba", afirmando que ambas obras son resultado de la estrategia educativa y deportiva de Jalisco, las cuales apuestan en brindar educación y enseñanza de primer nivel, que les permita a los estudiantes ser competitivos e impulsar el deporte como instrumento de desarrollo humano y de cultura de paz.

En la visita al Jardín de Niños "Agustín Yáñez", el mandatario estatal, Pablo Lemus, resaltó que en Yahualica de González Gallo se invierten 23 millones de pesos en la remodelación de tres planteles educativos, de los cuales, en el Jardín de Niños "Agustín Yáñez" se destinaron 13.6 millones de pesos, en beneficio de 75 niñas y niños del municipio.

Lemus Navarro recordó que Jalisco es referente de la educación a nivel nacional, y que sigue el trabajo para consolidar el mejor sistema educativo del País: "La educación es el pilar del desarrollo de Jalisco. Nosotros desde hace muchos años, me refiero como Estado, nos hemos tomado muy en serio el modelo educativo de Jalisco. Hoy es un referente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional", afirmó.

El Jardín de Niños Agustín Yáñez fue intervenido por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), y ahora cuenta con tres aulas, barda perimetral, acceso principal, andadores, rampas, asta bandera, patio cívico y bodega.

Se rehabilitaron los sanitarios y el edificio en general, y se instaló una lonaria. Además, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), dotó de mobiliario escolar y equipo tecnológico, que comprende mesas y sillas para estudiantes y docentes, pintarrones, gabinetes metálicos y cuatro pantallas Smart TV.

"Le apostamos a la educación, al deporte, a la salud, esto también es muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente de Yahualica y de todo Jalisco", agregó el Gobernador del Estado, y quien reconoció el trabajo también realizado por las autoridades municipales.

Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba, presidenta Municipal de Yahualica de González Gallo, agradeció la visita del Gobernador y aseguró que tenían mucho tiempo sin que los visitara el titular del Ejecutivo Estatal, para brindar las condiciones actuales del municipio y la atención a sus necesidades.

Destacó que la intervención integral del Jardin de Niños "Agustín Yáñez", traerá importantes beneficios para el desarrollo de los estudiantes, así como de los docentes que lo integran. "Yahualica tenía años de ausencia de un Gobernador. Este programa de Jalisco con Estrella, de verdad, es increíble, porque no solo nos rehabilitan las escuelas, sino que le dan felicidad a nuestros niños, porque van a venir encantados a su escuela", dijo la alcaldesa.

Ariana Guadalupe Ornelas, estudiante del Jardín de Niños "Agustín Yáñez", expresó durante el evento que lo que más le gustó de la intervención realizada, al contar ahora con una escuela bonita y colorida.

Jalisco apuesta por el deporte en Yahualica

Como parte de la gira de trabajo, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, acudió también a la Unidad Deportiva "Emilio Ruvalcaba", donde supervisó la obra de renovación que se realiza en el Área Recreativa de dicho espacio.

El mandatario estatal visitó la Muestra Artesanal y Gastronómica en las inmediaciones de la unidad deportiva, donde se ofrecerán productos típicos de la región como salsas de Chile Yahualica, picones, cremas con piloncillo, entre otros.

Actualmente, se desarrolla la intervención integral de la Unidad Deportiva "Emilio Ruvalcaba", en una superficie mil 909.5 metros cuadrados, se realiza una inversión superior a 4.5 millones de pesos, de los cuales, 4 millones de pesos, son aportados por el Gobierno del Estado y 550 mil pesos por parte del Municipio.

Lemus Navarro reafirmó la importancia que tiene el deporte como instrumento de desarrollo psicoemocional y pedagógico de las personas, y como estrategia para impulsar la cultura de paz entre las y los jaliscienses de los 125 municipios: "Las intervenciones que se hacen en este espacio público, que se quedan para las y los jóvenes, es el mejor legado que podemos dejar", dijo.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), realiza la construcción de una cancha de usos múltiples, una cancha de pádel, módulo de baños, graderías, andadores con adoquín, terraza, áreas de juegos y ejercitadores, así como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros trabajos, que consolidan un espacio moderno, funcional y accesible.

Las obras incluyeron también la rehabilitación de infraestructura existente, la construcción de un ingreso vehicular con muro de contención, la colocación de mobiliario urbano, iluminación y la mejora integral del entorno.

En coordinación con el Ayuntamiento de Yahualica, se realizaron acciones complementarias como la colocación de pasto sintético y estructura perimetral en la cancha de pádel, así como acabados en accesos y terrazas.

La alcaldesa de Yahualica, Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba, agradeció en esta entrega el apoyo del Gobierno de Jalisco para poder mejorar las condiciones y áreas de la unidad deportiva, ya que será un centro de desarrollo social para niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades que acuden a este sitio a ejercitarse.

Además, a petición de la alcaldesa, el Gobernador, Pablo Lemus, señaló que se realizarán las gestiones necesarias ante CONAGUA para trabajar soluciones viables al abasto del agua en el municipio.

A la gira de trabajo de Yahualica también asistieron Marco Tulio Moya Díaz, diputado Local; Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de Gabinete; Andrea Blanco Calderón, coordinadora General Estratégica de Desarrollo; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; representantes sindicales, entre otras autoridades estatales.

MF