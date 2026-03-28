Ideft y Canaco gradúan a 61 profesionales inmobiliarios de diplomado en promoción

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (Ideft), encabezado por Salvador Cosío Gaona, realizó la entrega de constancias a 61 egresados del Diplomado de 120 horas en Promoción Inmobiliaria de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco), que preside Javier Arroyo Navarro. El diplomado es parte de las acciones para fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario.

La ceremonia de entrega de las constancias se realizó en el patio central de las instalaciones de la Cámara de Comercio en un evento presidido por Fernando Sánchez Antillón, vicepresidente de Capacitación y Desarrollo Profesional de la Canaco. Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo, disciplina y compromiso de quienes concluyeron exitosamente su formación en el Diplomado y se contó con la participación del padrino de la generación, Gustavo Contreras Moreno.

Sánchez Antillón destacó la relevancia de este esfuerzo en colaboración con el Ideft para el egreso de la decimosexta generación del diplomado, esta vez en un contexto de mercado inmobiliario cada vez más competitivo y complejo. Los egresados ahora cuentan con herramientas que les permiten brindar certeza y confianza a sus clientes, particularmente en decisiones relacionadas con su patrimonio, de acuerdo con el titular de la Canaco.

Por otra parte, José María Ceballos Cruz aseguró que, para el Ideft, es un orgullo acompañar procesos formativos que culminan en la certificación de conocimientos. Además, reconoció el esfuerzo de los egresados y los exhortó a continuar preparándose para fortalecer su desempeño profesional.

Aspectos de la ceremonia de entrega de certificados a egresadas y egresados del Diplomado en Promoción Inmobiliaria. ESPECIAL

En ese sentido, el Ideft trabaja de manera permanente en los municipios a través de sus unidades regionales, impulsando la formación, certificación y capacitación de las y los jaliscienses, como resaltó Pabo García Arias, quien subrayó que este tipo de logros reflejan el compromiso del Instituto con el desarrollo de habilidades que impactan directamente en la vida productiva de la población.

Por último, el padrino Gustavo Contreras Moreno reconoció el compromiso de los graduados, así como el respaldo de sus familias durante el proceso de formación. En ese sentido, destacó la importancia de ejercer la actividad inmobiliaria con valores para orientar a las familias e inversionistas en la toma de decisiones.

Tras las palabras vino la entrega de diplomas a los egresados, quienes recibieron el reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, consolidando así una nueva generación de profesionales preparados para enfrentar los retos del sector inmobiliario.

Entrega del certificado a una de las egresadas del Diplomado en Promoción Inmobiliaria. ESPECIAL

El Diplomado de 120 horas en Promoción Inmobiliaria se realizó con el impulso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien funge como presidente de la Junta Directiva del Ideft. Así mismo, los esfuerzos refrendan el compromiso institucional con la capacitación para el trabajo y la generación de oportunidades.

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OB