Viernes, 17 de Abril 2026

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Canasta básica se queda en 910 pesos a pesar de precios en jitomate y tortilla

La Profeco y productores de México acordaron disminuir el precio del jitomate y estabilizar el costo de las tortillas

Por: SUN .

La Profeco recordó que los consumidores pueden checar en la plataforma Quién es Quién en los Precios los costos de cada producto de la canasta básica. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Profeco recordó que los consumidores pueden checar en la plataforma Quién es Quién en los Precios los costos de cada producto de la canasta básica. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que comercializadores y productores del país acordaron mantener el precio de los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en $910.00 pesos.

¿Cómo se mantendrá la canasta básica en 910 pesos?

A través de un comunicado, explicó que se acordó realizar un esfuerzo para disminuir el precio de alimentos perecederos, en particular del jitomate, y estabilizar el precio de la tortilla.

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Detalló que productores de carne, jitomate, papa, chile, entre otros productos perecederos, así como tiendas de autoservicio y expendedores de tortilla, mantienen su compromiso en beneficio de las y los mexicanos.

Añadió que el acuerdo incluye señalizar en todas las tiendas de autoservicio los 24 productos de la canasta básica, a fin de que las y los consumidores puedan adquirirlos en el precio meta estipulado.

     

La dependencia precisó que continuará realizando el monitoreo del costo de estos 24 productos para informar a la población sobre los montos mínimos y máximos de cada uno de ellos a través de la plataforma Quién es Quién en los Precios.

JM

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