Productores de maíz inician bloqueo de carretera a Morelia en el kilómetro 40

Los productores de maíz iniciaron el bloqueo luego de que no se llegara a un acuerdo con la federación

Por: Jorge Velazco

“El cierre es indefinido, hasta que tengamos una respuesta de parte del gobierno federal”, dijo un productor. EL INFORMADOR/A. Navarro

Luego de que no se llegara a un acuerdo entre agricultores y funcionarios del Gobierno Federal en la Ciudad de México (CDMX), los productores de maíz que comenzaron a manifestarse desde la mañana de este lunes iniciaron hace unos momentos el bloqueo en la carretera Guadalajara-Morelia a la altura del kilómetro 40 en ambos sentidos.

Explicaron que la autoridad federal les ofreció 6 mil 50 pesos y ellos demandan 7 mil 200 pesos.

“El cierre es indefinido, hasta que tengamos una respuesta de parte del gobierno federal”, dijo Noé Ortiz. El productor pidió una disculpa a la población por las afectaciones.

“Le pedimos una disculpa tanto a la industria como a transportistas y automovilistas y personas que se vayan a ver afectados, esperamos no hacerlos perder el tiempo y esperemos una respuesta pronta”, dijo Noé

Explicó que dejarán espacio para que pasen vehículos de emergencia, niños y adultos mayores.

