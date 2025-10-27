Día de San Judas Tadeo 2025: ¿A qué hora es la misa principal en Guadalajara?

Cada 28 de octubre, Guadalajara se viste de fiesta para honrar a San Judas Tadeo, a quien se le considera como el santo de las causas difíciles y durante esta celebración se congregan miles de fieles que acuden con gran devoción, transformando las calles y la Parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Colinas de La Normal, en un epicentro de fe y tradición.

Esta festividad es una de las más importantes del calendario religioso de la ciudad y mantiene viva una tradición que se remonta a décadas atrás.Su conmemoración inicia varios días antes (desde el 19 de octubre), con actividades que incluyen misas, peregrinaciones y actos culturales, creando un ambiente de intensa participación comunitaria.

Para muchos, este día representa una oportunidad de fortalecer la fe, pedir favores y agradecer las bendiciones recibidas durante el año, familias enteras se trasladan a la parroquia para formar parte de la ceremonia y participar en la verbena popular que acompaña los festejos.

¿A qué hora es la misa principal en Guadalajara?

De acuerdo con la información compartida, este año, la misa principal se llevará a cabo a las 8:00 a.m., marcando el punto culminante de las festividades, sin embargo, las actividades comienzan desde muy temprano con las tradicionales mañanitas a las 6:30 a.m.

La Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en Paseo de los Filósofos 1426, se convierte en el corazón de esta celebración, recibiendo a miles de personas de la ciudad y de municipios cercanos. Durante todo el día, se observa un flujo constante de peregrinos que llegan a pie, en transporte público o en vehículo particular, todos con el mismo objetivo: participar de la fe y la tradición.

