Día de San Judas Tadeo 2025: ¿A qué hora es la misa principal en Guadalajara?

Cada 28 de octubre, Guadalajara se viste de fiesta para honrar a San Judas Tadeo, a quien se le considera como el santo de las causas difíciles y durante esta celebración se congregan miles de fieles que acuden con gran devoción, transformando las calles y la Parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Colinas de La Normal, en un epicentro de fe y tradición. Esta festividad es una de las más importantes del calendario religioso de la ciudad y mantiene viva una tradición que se remonta a décadas atrás.Su conmemoración inicia varios días antes (desde el 19 de octubre), con actividades que incluyen misas, peregrinaciones y actos culturales, creando un ambiente de intensa participación comunitaria. Para muchos, este día representa una oportunidad de fortalecer la fe, pedir favores y agradecer las bendiciones recibidas durante el año, familias enteras se trasladan a la parroquia para formar parte de la ceremonia y participar en la verbena popular que acompaña los festejos.De acuerdo con la información compartida, este año, la misa principal se llevará a cabo a las 8:00 a.m., marcando el punto culminante de las festividades, sin embargo, las actividades comienzan desde muy temprano con las tradicionales mañanitas a las 6:30 a.m.La Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en Paseo de los Filósofos 1426, se convierte en el corazón de esta celebración, recibiendo a miles de personas de la ciudad y de municipios cercanos. Durante todo el día, se observa un flujo constante de peregrinos que llegan a pie, en transporte público o en vehículo particular, todos con el mismo objetivo: participar de la fe y la tradición. YC