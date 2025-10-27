Tras no alcanzar un acuerdo con funcionarios del gobierno federal en la Ciudad de México, productores de maíz de Jalisco iniciaron este lunes un bloqueo en ambos sentidos de la carretera Guadalajara–Morelia, a la altura del kilómetro 40.

Desde las primeras horas del día, cientos de agricultores comenzaron a concentrarse en el punto para exigir un precio justo por la tonelada de maíz. Los productores reclaman que el gobierno federal les pague 7 mil 200 pesos por tonelada, mientras que la oferta oficial se mantiene en 6 mil 50 pesos. Actualmente, muchos de ellos reciben entre 5 mil y 5 mil 200 pesos, una cifra que aseguran no cubre los costos de producción.

El cierre de la carretera fue declarado indefinido hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades. No obstante, los manifestantes afirmaron que permitirán el paso de vehículos de emergencia, así como de personas mayores y menores de edad, con el fin de reducir las afectaciones.

De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de más de mil productores provenientes de distintos municipios de Jalisco, entre ellos Ocotlán, La Barca, Atotonilco, Degollado y Arandas, el cual se busca respaldar a las comisiones que mantienen negociaciones con representantes federales en la capital del país.

Los agricultores expresan que la situación es crítica, pues el precio actual del grano no les permite solventar los gastos de producción ni acceder a nuevos créditos. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, advierten que podrían extender las protestas y bloquear otras vías, tal como ocurrió el pasado 17 de octubre.

MF