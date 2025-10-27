El Gobierno del Estado de Jalisco propuso un fondo extraordinario de 150 millones de pesos para apoyar a los productores de maíz.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, explicó que este fondo se juntaría con los recursos que se obtengan por parte de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal.

"Quiero adelantar que dentro de las pláticas que ha tenido el propio gobernador del estado con el secretario Berdeguer, se le ha podido poner a disposición de un recurso de 150 millones de pesos extraordinario por parte del Estado para poder solventar de alguna manera y amortiguar esta diferencia de precio que demandan los productores y que desde luego ayudaría a la definición de apoyo del Gobierno Federal que prácticamente, pues es muy distante" , dijo el funcionario.

Esta mañana se reúnen productores y funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal, de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para llegar a un acuerdo con los maiceros.

También asiste una comisión de los productores de maíz del Estado de Jalisco y productores de los estados vecinos de Michoacán y Guanajuato, quienes en este momento están en proceso de inicio de cosecha primavera-verano 2025 de la cosecha de maíz y sorgo.

Los maiceros demandan un pago de 7 mil 200 pesos, según el precio de garantía establecido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal.

"La demanda de los productores es por las reglas de operación son inalcanzables para la mayoría de los productores, ya que tienen una limitante de 5 hectáreas y 35 toneladas para tener este precio de garantía en lo que comercia en lo que comercializa DICONSAS, sin embargo, pues hay millones de toneladas que salen a la venta en la cosecha primavera o verano particularmente en estados del Bajío, como es Guanajuato, Michoacán y desde luego Jalisco, que es el segundo productor más importante de maíz a nivel nacional y el primero de esta de este ciclo de cosecha", añadió Salvador Zamora.

