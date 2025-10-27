Inician concentración productores de maíz en distintos puntos carreteros de Jalisco

Desde las nueve de la mañana de este lunes, cientos de productores de maíz comenzaron a reunirse en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia.

Los maiceros demandan apoyos del gobierno federal para que les paguen a 7 mil 200 pesos la tonelada del grano, la cual actualmente se las pagan entre 5 mil y 5 mil 200 pesos .

" Es una base que el mismo gobierno federal dio para los pequeños productores, los gastos que hace el pequeño productor son los mismos que hace el mediano y grande ", explicó Lucio Vivanco, un productor de San Martin Hidalgo.

El entrevistado aseguró que lo que reciben actualmente a veces no alcanza ni para pagar los gastos de producción.

" Nada más ahorita hablando con algunos compañeros que tienen parcelas dicen que no sacan, entonces ya es una desesperación; todos los años estamos esperando a que se mejore el precio, pero ya llegamos a un límite donde ya no podemos, ya si siquiera podemos sacar créditos porque estamos endeudados ", añadió.

Se espera que esta ocasión se reúnan más de mil productores provenientes de diversos municipios de Jalisco.

Los productores tomarán una decisión en las próximas horas, dependiendo de los acuerdos que se tengan en la Ciudad de México.

" La idea es solidarizarnos y acompañar a la gente que nos está representando en la Ciudad de México que andan en las negociaciones con el gobierno federal ", detalló Lucio Vivanco.

Ricardo Hernández, otro productor, informó que ya hay concentración de productores en municipios como Ocotlán, La Barca, Atotonilco, Degollado y Arandas .

Añadió que, en caso de no llegar a una respuesta satisfactoria, tomarán la autopista y carreteras como el pasado 17 de octubre.

" La gente está desesperada, ya sabemos lo que el gobierno federal nos va a decir, entonces ya se está queriendo manifestar ", indicó.

