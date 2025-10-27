Pablo Lemus se reunirá con el embajador de EU en México

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostendrá este martes una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, en la Residencia Oficial en la Ciudad de México.

El mandatario estatal fue invitado a una cena especial organizada por la Embajada estadounidense con motivo del Mundial de Futbol 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su visita a la capital del país, Lemus Navarro estuvo acompañado por Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, y Michelle Fridman, secretaria de Turismo del Estado, para promocionar a Jalisco como “la sede más mexicana” rumbo al evento de la FIFA.

Guadalajara será una de las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos mundialistas, además de ser la sede donde la Selección Mexicana disputará su segundo compromiso de la fase de grupos.

En el encuentro de este lunes, Lemus destacó que se realizan obras estratégicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara para mejorar la movilidad y la experiencia de los visitantes, entre ellas la Línea 5 del tren ligero rumbo al Aeropuerto Internacional y la rehabilitación de la carretera a Chapala, además de proyectos de recuperación del espacio público.

“Nos estamos preparando para que Jalisco no solo sea sede de cuatro partidos, sino para recibir, durante los 39 días del Mundial, entre 2.5 y 3 millones de visitantes. Queremos que además de la Zona Metropolitana conozcan Puerto Vallarta y los 12 Pueblos Mágicos del Estado”, afirmó el gobernador.

Lemus reiteró que Jalisco será la sede más mexicana del Mundial 2026, al ser cuna de los símbolos más representativos del país, como el mariachi, la charrería y el tequila.

